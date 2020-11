Sosnowieckie Mikołajki - weź udział w konkursach

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Mikołaj swojej Manufaktury w Sosnowcu tym roku nie otworzył, ale mimo pandemii, ma dla Was fajne nagrody.

Co trzeba zrobić, aby je zdobyć?

Sympatyczny Pan z białą brodą w tym roku ze swoja manufakturą został na biegunie północnym, jednak ma WAŻNE wiadomości dla wszystkich Sosnowiczan. Możecie zostać przez niego obdarowani. Wystarczy wziąć udział w dwóch konkursach.

Sosnowiecki teledysk świąteczny

Nakręć z najbliższymi rodzinny teledysk mikołajkowo-świąteczny! Lubisz kolędować do "Przybieżeli do Betlejem" albo tańczyć do "Last Christmas"?

Stwórz świąteczny teledysk o długości max. 2 minut, zaśpiewaj w nim z rodziną lub znajomymi kolędę, pastorałkę lub po prostu utwór świąteczny.Nagraj wideo w formacie .mp4, a następnie prześlij go (lub link np. na serwisie WeTransfer) na adres mailowy wkp@um.sosnowiec.pl. W mailu podaj swoje dane kontaktowe.

Specjalna komisja konkursowa oceni pomysłowość, kreatywność i świąteczną atmosferę

Dla filmowców-amatorów czekają atrakcyjne nagrody m.in. wysokiej jakości kamerki sportowe Xblitz Reborn 4K.

Na teledyski czeka się do 9 grudnia.

Specjalna kartka świąteczna

Wykonaj specjalną kartkę świąteczną!

Choinki, gwiazdki, św. Mikołaj i inne. Świąteczna wyobraźnia nie zna granic. Rodzice z dziećmi - wykonajcie kartki o tematyce świątecznej, dowolną techniką i w dowolnym formacie. Wy decydujecie jak zwizualizujecie świąteczny czas (tak, tak).

Trzy kategorie wiekowe najmłodszych współautorów kartek:

do 7 lat,

8-12 lat,

13-17 lat.

Z tyłu kartki podaj imię i wiek dziecka (współautora pracy) oraz telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego.

Kartki można wrzucić do urn w Centrum Informacji Miejskiej (ul. Warszawska 3/20) lub w głównym budynku Urzędu Miejskiego (al. Zwycięstwa 20) albo wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski, Wydział Kultury i Promocji Miasta, al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem "Sosnowieckie Mikołajki" (decyduje data stempla).

Komisja konkursowa oceni pomysł, staranność i oryginalność wykonania. Dla najlepszych czekają paczki niespodzianki od św. Mikołaja!

Na kartki czeka się do 9 grudnia.

Obydwa konkursy finansowane są z programu "Bliżej Siebie".