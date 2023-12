Sosnowiecki Szpital Miejski z nowoczesnym sprzętem do diagnostyki snu

Połowa Polaków odczuwa problemy ze snem. W tym celu Sosnowiecki Szpital Miejski pozyskał nowoczesne urządzenie służące do pełnej diagnostyki tego schorzenia. Badanie przeprowadzane jest w pracowni polisomnograficznej i pozwala na określenie struktury snu oraz procesu oddychania pacjenta.

Specjalistyczna pracownia do diagnostyki snu w Sosnowcu

Aby móc się przebadać, wystarczy skierowanie od lekarza rodzinnego (POZ). Z takim zaleceniem należy zgłosić się do Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego, gdzie pacjent spędzi noc, podłączony do specjalistycznego sprzętu.

Szacuje się, że w Polsce około 2,5 mln osób zmaga się z problemem bezdechu sennego, z czego blisko 300 tys. osób powinno być objętych leczeniem. Częściej zjawisko to występuje u mężczyzn powyżej 40 roku życia oraz kobiet po okresie menopauzy (po 50 roku życia). Bezdech zaburza nasz prawidłowy sen, co w konsekwencji może prowadzić do udarów, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu 2 czy depresji. Dlatego tak ważne jest badanie snu, a zwłaszcza bezdechu.

Liczba Polaków zadowolonych z jakości swojego snu z roku na rok dynamicznie spada. Obecnie wynosi ona ponad 40% i jest mniejsza o 12% w stosunku do lat ubiegłych. To nasilające się zjawisko problemów ze snem wpływa niekorzystnie na nasze zdrowie i może powodować nadciśnienie tętnicze, udar czy cukrzycę typu 2. Jakość snu wpływa także na naszą produktywność oraz sprzyja depresjom, które o tej porze roku szczególnie się nasilają. Jednym z poważniejszych zaburzeń snu jest obturacyjny bezdech senny.

W odpowiedzi na ten palący problem, Sosnowiecki Szpital Miejski wprowadził innowacyjne rozwiązanie w zakresie diagnostyki tego schorzenia. Dzięki wysokiej klasy aparaturze pacjenci nie tylko z okolic Sosnowca, ale i całej Polski, mogą skorzystać z precyzyjnych badań polisomnograficznych pomagających w identyfikacji i leczeniu bezdechu sennego. Do ich przeprowadzenia wymagane jest jedynie skierowanie od lekarza POZ.

Sam bezdech senny to nic innego jak chwilowe zatrzymanie oddechu podczas snu. Przerwy te mogą trwać od kilku sekund do nawet kilku minut i mogą prowadzić do niedotlenienia organizmu. Wśród głównych objawów bezdechu sennego wyróżniamy chrapanie (występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet), bezsenność, wybudzanie się, zmęczenie, senność w ciągu dnia, poranne bóle głowy, zaburzenia pamięci czy koncentracji. Najczęstszym rodzajem bezdechu jest bezdech obturacyjny, czyli sytuacja, w której górne drogi oddechowe zapadają się na poziomie gardła. Oznacza to, że człowiek się dusi, chce oddychać, ale nie może nabrać powietrza. U niektórych osób może wystąpić także tzw. bezdech centralny, w którym chory całkowicie zapomina o oddechu.

– Wśród głównych czynników zwiększających ryzyko wystąpienia bezdechu sennego wskazuje się stres oraz otyłość. Ponadto każdy rodzaj bezdechu sennego prowadzi do zaburzeń snu. Jeżeli się nie wysypiamy, to powoduje to szereg niekorzystnych następstw dla naszego zdrowia. Nie potrafimy się skoncentrować, jesteśmy zmęczeni i osłabieni, co w konsekwencji może prowadzić nawet do wypadków komunikacyjnych. Nie zapominajmy także o powikłaniach, które niesie ze sobą bezdech, takich jak choroby serca, udar mózgu, nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca typu 2 – wyjaśnia lek. Jaromir Kuleszyński, internista z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii z Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. – Sosnowiecki Szpital Miejski w swojej ofercie odpowiada na różne potrzeby medyczne społeczeństwa, w tym m.in. na problemy ze snem, które w ostatnim czasie przybierają na skali. Dzięki naszym wykwalifikowanym specjalistom i wysokiej klasy urządzeniu do skutecznej identyfikacji oraz monitorowania bezdechu sennego możemy szybko postawić diagnozę i dostosować plan leczenia, aby zapewnić pacjentom jak najlepszą opiekę – zaznacza Aneta Kawka, Prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.

Jak przebiega badanie snu?

Przygotowanie do badania trwa około godziny i polega na podłączeniu kilkunastu elektrod osobie, u której chcemy zdiagnozować bezdech senny. Lekarz podczas snu pacjenta monitoruje pracę mózgu, ruchy gałek ocznych, napięcie mięśniowe oraz sam proces oddychania, na który składają się ruchy klatki piersiowej, brzucha, poziom tlenu we krwi czy długość i częstość bezdechów.

– Po całonocnym badaniu i dokładnej analizie zapisu jesteśmy w stanie stwierdzić, czy mamy do czynienia z bezdechem, jakiego jest on rodzaju i jaki jest jego stopień nasilenia. Na tej podstawie podejmujemy dalsze decyzje dotyczące leczenia, które może trwać nawet wiele lat – dodaje lek. Jaromir Kuleszyński, internista z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii z Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.

Najczęstszym sposobem leczenia obturacyjnego bezdechu sennego jest używanie aparatu medycznego CPAP, który ma za zadanie kontrolować nasz oddech i utrzymywać go pod stałym, dodatnim ciśnieniem. To specjalna maska z pompą dostarczającą stały strumień powietrza, która pomaga w utrzymaniu otwartych dróg oddechowych, zapobiegając ich zwężeniu lub zablokowaniu. W ten sposób pacjent może swobodnie oddychać i unikać przerw w oddychaniu podczas snu.

Odpowiednia i szybka diagnostyka w zakresie wykrywania i leczenia bezdechu sennego w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim pozwoli na poprawę jakości życia wielu pacjentów. Wczesne wykrycie i skonfigurowanie właściwej terapii, często przy użyciu nowoczesnych urządzeń CPAP, umożliwiających utrzymanie otwartych dróg oddechowych podczas snu, mają istotne znaczenie dla skutecznego radzenia sobie z rosnącym problemem bezdechu sennego.