Sosnowiecka młodziez odwiedziła areszt w ramach programu "Na zakręcie"

Po raz pierwszy w tym roku sosnowiecką jednostkę penitencjarną odwiedzili uczniowie z terenu Zagłębia Dąbrowskiego. Tym razem w areszcie gościła młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Emilii Plater w Sosnowcu.

Spotkanie uczniów z funkcjonariuszami Służby Więziennej odbyło się w dniu 9. maja 2022 r. w ramach programu profilaktyki przestępczości wśród nieletnich o nazwie "Na zakręcie". Dzięki niemu uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Emilii Plater w Sosnowcu mieli okazję zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat polskiego systemu penitencjarnego oraz zadań Służby Więziennej. Młodzież dowiedziała się od funkcjonariuszy czym różnią się od siebie poszczególne typy i rodzaje zakładów karnych oraz systemy odbywania kary pozbawienia wolności, a tym samym poznali przeznaczenie sosnowieckiej jednostki penitencjarnej.

Areszt śledczy "od kuchni"

Uczniowie zapoznali się także z podstawowymi środkami oddziaływania wychowawczego i ze sposobami ich realizacji w Areszcie Śledczym w Sosnowcu. Zademonstrowano im zabezpieczenia techniczno-ochronne oraz omówiono także przypadki stosowania środków przymusu bezpośredniego.

Następnie uczestnicy spotkania zobaczyli oddział mieszkalny dla osadzonych zakwaterowanych w warunkach aresztu śledczego, część oddziału zakładu karnego typu półotwartego przeznaczoną dla recydywistów oraz place spacerowe.

Program profilaktyki przestępczości wśród nieletnich

Program "Na zakręcie", realizowany od kilku lat z wieloma szkołami, skierowany jest do młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych oraz licealistów i wpisuje się w szeroko rozumianą działalność edukacyjną służb mundurowych. Jego głównym celem jest profilaktyka zachowań przestępczych wśród nieletnich poprzez zapoznawanie uczniów z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi przestępczości oraz ogólną charakterystyką przestępstw, których najczęściej dopuszczają się osoby niepełnoletnie. Ponadto funkcjonariusze pokazują prawne i społeczne konsekwencje przestępczości. Konfrontacja z realiami odbywania kary pozbawienia wolności jest jednym ze sposobów ich uświadomienia.

Spotkanie funkcjonariuszy Służby Więziennej z uczniami wzbogacone zostało o projekcję filmu krótkometrażowego pt. "Więzienie - stracony czas", opowiadającego o młodych ludziach, którzy poprzez swoją nierozwagę łamią prawo i trafiają do jednostki penitencjarnej. Za jego realizację odpowiedzialny jest Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie oraz Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu.

Dołącz do nas

Wizyta uczniów na terenie sosnowieckiej jednostki penitencjarnej była także doskonałą okazją do zapoznania ich z ofertą edukacyjną Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz zasadami rekrutacji do Służby Więziennej. Rozmawiano o charakterystyce służby w formacji, wymaganiach i korzyściach związanych z pełnieniem służby. Wystąpienia promujące służbę w formacji przeprowadzone przez funkcjonariuszy działu penitencjarnego oraz ochrony wzbogaciły ogólnodostępne ulotki zachęcające do wstąpienia w szeregi Służby Więziennej.

Tekst: por. G. Kantor