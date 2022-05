Dla kogo nowe mieszkania komunalne? Znamy zasady!

Kończy się budowa ekologicznego osiedla komunalnego przy ulicy Traugutta. To pierwsze zupełnie nowe mieszkania komunalne budowane przez miasto od 50 lat! W ciągu kilku miesięcy zamieszkają w nim pierwsi sosnowiczanie. Wiemy jakie warunki muszą spełniać, aby starać się o te mieszkania.

Dokładnie w lipcu 2020 roku Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu podpisał umowę na budowę 4 budynków, w których będzie 88 mieszkań, w tym 8 przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Po niemal dwóch latach prac, przychodzi pora na wykończenie. Pierwsi lokatorzy do mieszkań wprowadzą się najprawdopodobniej już jesienią. Tutaj pojawia się pytanie – dla kogo będą nowe mieszkania?

– Zależy nam, aby nowe osiedle zapełniło się jak najszybciej. Lista chętnych jest dość długa i myślę, że już niedługo pierwsi lokatorzy będą cieszyli się nowymi mieszkaniami – mówi Rafał Łydek, dyrektor Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu.

– Polecam przede wszystkim zgłosić się do Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych (MZZL-Dział Lokali Mieszkalnych) lub Wydziału Gospodarki Lokalowej (WGL) Urzędu Miejskiego. Tam pracownicy udzielą wszelkich informacji i sprawdzą, czy mieszkaniec spełnia wymagania oraz jakich formalności musi dopełnić, aby mieszkanie uzyskać – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Kto może liczyć na mieszkanie?

Mieszkania na nowym osiedlu będą przede wszystkim dla osób, które mają uprawnienia do zamiany lub najmu lokalu komunalnego. To oznacza, że spełniają podstawowy warunek: dochód na osobę w gospodarstwie domowym w okresie ostatnich 3 miesięcy jest nie wyższy niż 200% kwoty najniższej emerytury w jednoosobowym gospodarstwie domowym lub 150% kwoty w wieloosobowym gospodarstwie.

Pracownicy MZZL i WGL sprawdzą, czy członkowie gospodarstwa domowego będą lub są zdolni do regulowania czynszu i opłat niezależnych od wynajmującego (media). Dla osób, które będą chciały zamienić obecne mieszkanie komunalne, istotna będzie także opinia dotychczasowego ADM.

Jest też kilka innych zasad. Najemcą lokalu NIE MOŻE zostać osoba, która:

ma zaległości w związku z korzystaniem z lokalu (jest dłużnikiem),

posiada tzw. roszczenie regresowe wobec Gminy Sosnowiec,

w okresie ostatnich 5 lat otrzymała ulgi na spłatę zaległości,

w przeszłości dokonała samowolnego zajęcia lokalu,

w okresie 5 lat zbyła prawo własności do lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego lub jego części,

w ostatnim roku pobierała dodatek mieszkaniowy lub korzystała z obniżki dochodowej.

Znamy także już stawkę czynszu. To 11,85 zł/m2. – Kwota ta nie jest naszym wymysłem, ale wynika ze wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia, ogłaszanego przez Wojewodę Śląskiego – przyznaje Jeremiasz Złotecki, zastępca dyrektora ds. inwestycji i remontów MZZL. Co bardzo ważne, mieszkań przy ulicy Traugutta nie będzie można kupić.

Na nowym osiedlu mieszkania mają od niewiele ponad 38 m2 powierzchni do ponad 57 m2. To oznacza, że czynsz w najmniejszym z nich wyniesie ok. 460 zł, a w największym niewiele ponad 680 zł.

Mieszkania na osiedlu mają wykończone łazienki (kafelki, armatura), tynki gipsowe, wszystkie instalacje i drzwi zewnętrzne. Lokale są wyposażone w centralne ogrzewanie oraz ciepłą wodę z sieci. Nowy lokator musi zadbać m.in. o drzwi we wnętrzu i wyposażenie. Osiedle dysponuje miejscami parkingowymi oraz placem zabaw, który powstanie w ciągu kilku tygodni. W każdym z czterech budynków będzie też 6 miejsc w garażach, a te będą wynajmowane w przetargu. Osiedle wyposażone będzie także w instalacje fotowoltaiczne, które będą wspierały zasilanie części wspólnych budynków.

Miasto nie zapomina również o tych mieszkańcach, którzy zarabiają za dużo, by ubiegać się o mieszkanie komunalne, a jednocześnie za mało, by otrzymać kredyt hipoteczny. Trwa bowiem budowa nowego osiedla przy ulicy Naftowej. W 12 budynkach znajdzie się prawie 300 mieszkań. Szczegóły powinny być znane jeszcze w tym roku.