Sosnowieccy policjanci odwiedzili przedszkole

Sosnowieccy policjanci pomimo pandemii Covid-19 prowadzą spotkania z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczna rekreacja”. Z zachowaniem wszelkich zasad dystansu społecznego, najczęściej na świeżym powietrzu, spotykają się z dziećmi i pełnoletnimi mieszkańcami miasta. Przewodnim tematem spotkań są ostatnie zmiany w przepisach ruchu drogowego oraz zasady bezpiecznego wypoczynku.

Pomimo pandemii Covid -19 bezpieczeństwo podczas wakacji jest niezmiennie bardzo ważne

Czas przeznaczony na rekreację powinien być przede wszystkim bezpieczny. Z zachowaniem wszelkich reguł dystansu i środków ostrożności możliwe jest prowadzenie zajęć profilaktycznych. Dlatego sosnowieccy mundurowi prowadzą intensywne działania na rzecz bezpieczeństwa podczas wypoczynku, podróży i nadchodzących wakacji.

Czas wolny od obowiązków jest doskonały, by zgłębić swoją wiedzę o bezpieczeństwie. Podczas podróży, zabaw, aktywnego wypoczynku na rowerze czy nad wodą - wszędzie należy pamiętać o podstawowych zasadach, dzięki którym będzie można cieszyć się nim w pełni. „Kręci mnie bezpieczeństwo” to nazwa kampanii profilaktycznej MSWiA, która kierowana jest do wszystkich, w tym również dzieci.

„Bezpieczne wakacje” i „Kręci mnie bezpieczna rekreacja” to akcje, które pomogą sprawić, by wakacje dla wszystkich były wyłącznie miłym okresem. Dzielnicowi, profilaktycy i policjanci ruchu drogowego prowadzą szereg spotkań, podczas których rozmawiają z najmłodszymi i dorosłymi o tym, jak bezpiecznie wypoczywać, bawić się, korzystać z kąpieli czy zachować podczas kontaktu z obcymi. To także okres, kiedy dzieci i młodzież mają więcej czasu na korzystanie z sieci, mundurowi przypominają więc również o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas korzystania z internetu.

Głównym tematem ostatnich rozmów są niedawne zmiany w przepisach ruchu drogowego. To ważne, by także najmłodsi wiedzieli, na czym polegają. Do nich szczególnie adresowane są treści traktujące o bezpiecznym korzystaniu z rowerów, hulajnóg elektrycznych, rolek, wrotek i innych sprzętów transportu osobistego. Działania w ramach kampanii potrwają do jesieni.