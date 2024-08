Sosnowieccy mundurowi w lesie odnaleźli parę, która pilnie potrzebowała pomocy

Dwoje młodych ludzi znajdujących się w lesie, w okolicy sosnowieckiej Rybaczówki, potrzebowało pilnej pomocy. W tej sytuacji liczyła się każda minuta oraz szybkie kojarzenie faktów przez mundurowych. Na szczęście oboje zostali szybko odnalezieni przez policjantów z sosnowieckiego wydziału ruchu drogowego i przekazani załodze karetki pogotowia. Miejsce, w którym znajdowała się para, nie sprzyjało działaniom policjantów.

Młodzi ludzie wymagali udzielenia pilnej pomocy medycznej

Mundurowi otrzymali zgłoszenie o dwóch młodych osobach, które najprawdopodobniej wymagały udzielenia pilnej pomocy medycznej. Według otrzymanych informacji kobieta i mężczyzna mieli znajdować się na terenie Rybaczówki, przy ulicy Powstańców w Sosnowcu. Policjanci z tutejszego wydziału ruchu drogowego, sierż. szt. Bartłomiej Kozioł oraz st. post. Jan Kondeja ruszyli na pomoc parze. Gdy już przyjechali na miejsce, natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Włączyli również sygnały dźwiękowe w radiowozie, dzięki czemu jedna z poszukiwanych osób, będąca w telefonicznym kontakcie z sosnowieckimi mundurowymi mogła określić, czy słychać je w miejscu, w którym obecnie się znajduje.

Policjanci zaczęli iść wzdłuż znajdujących się nieopodal stawów, w kierunku lasu, gdzie mieli znajdować się młodzi ludzie. Mundurowi cały czas byli w kontakcie z dyżurnym, który na bieżąco udzielał im wskazówek co do możliwego miejsca pobytu pary oraz rozmawiali z osobami znajdującymi się w pobliżu. Dzięki tym sugestiom i działaniom mundurowi szybko odnaleźli parę. Rzeczywiście okazało się, że zarówno kobieta, jak i mężczyzna, wymagają udzielenia pilnej pomocy medycznej. Policjanci udzielili im pierwszej pomocy i powiadomili o tym fakcie ratowników, którzy po przyjeździe na miejsce, przewieźli młodych ludzi do szpitala.