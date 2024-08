Gorący koniec wakacji w kinach Helios

Kolejny kinowy weekend rozpocznie się mocnym akcentem w postaci dawki filmowych nowości. W repertuarze kin Helios pojawią się wyczekiwane premiery: „Kruk”, „Nierozłączni” oraz „Mrugnij dwa razy”. Ponadto na wielkich ekranach można wciąż obejrzeć największe hity ostatnich tygodni, moc animacji dla całej rodziny, popularne seanse specjalne i premierowe pokazy koncertu „André Rieu: Potęga miłości”.

Kruk

Thriller „Kruk” to adaptacja komiksu Jamesa O’Barra o tym samym tytule. Najnowsza premiera przybliża losy zakochanych Shelley i Erica. Para pada ofiarą brutalnego morderstwa, a Eric u progu zaświatów dostaje propozycję nie od odrzucenia. Aby ocalić duszę ukochanej przed piekłem, musi powrócić na ziemię, by wymierzyć karę odpowiedzialnym za jej śmierć. Tak zaczyna się jego krwawa droga przez świat żywych i umarłych... W rolach głównych występują Bill Skarsgård oraz piosenkarka FKA Twigs.

Nierozłączni

Z kolei „Nierozłączni” to wesoła animacja od twórców serii „Toy Story” z wyrazistymi bohaterami. Don jest marionetką, która w starym teatrze w Central Parku pełni rolę błazna. Marzy o tym, by chociaż raz zagrać poważną postać. Pewnego dnia opuszcza teatr i spotyka DJ-a Piesiu Psa – początkującego rapera zmagającego się z brakiem pewności siebie. Zaczyna łączyć ich nić przyjaźni, zwłaszcza że będą musieli stawić czoła wspólnym wrogom – gangowi porywaczy! W polskiej wersji językowej usłyszymy głosy Mateusza Banasiuka i Borysa Szyca.

Mrugnij dwa razy

Psychologiczny obraz „Mrugnij dwa razy” opowiada o miliarderze z branży technologicznej, Slaterze Kingu (w tej roli Channing Tatum), który na swoim przyjęciu charytatywnym poznaję kelnerkę Fridę. Między tą dwójką wybucha płomienny romans, a mężczyzna zaprasza kobietę na swoją prywatną wyspę. Wakacje początkowo upływają w doskonałej atmosferze, jednak rajski pobyt przerywa seria niepokojących wydarzeń. Frida zaczyna mieć wątpliwości co do tego miejsca, jak i samego Slatera...

Obcy: Romulus

W repertuarze kin Helios znajduje się także film „Obcy: Romulus”, który w wyjątkowy sposób łączy gatunek science fiction z horrorem. Tytułowy Romulus jest dryfującym w kosmosie wrakiem stacji badawczej, gdzie udaje się grupa młodych kolonizatorów. Dołącza do nich Rain Carradine wraz z robotem Andym. Nowi pasażerowie nie spodziewają się jednak, że czyha tam na nich groźny drapieżnik...

Deadpool & Wolverine

Na wielkich ekranach Heliosa nadal można zobaczyć jeden z największych przebojów tego roku – „Deadpool & Wolverine”. Dwóch superbohaterów po przejściach niespodziewanie łączy siły, pomimo trudnej przeszłości. Razem walczą o uratowanie bliskich Wade’a Wilsona... W tytułowych rolach uwielbiany przez widzów duet – Ryan Reynolds i Hugh Jackman!

It Ends With Us

Miłośnicy poruszających historii mogą zapoznać się z tytułem „It Ends With Us”. Ekranizacja powieści Colleen Hoover ukazuje Lily, która postanawia zmienić swoje życie. Zakłada wymarzoną kwiaciarnię i poznaje przystojnego Ryle’a, jednak ich związek staje się coraz bardziej toksyczny. Ponadto kobieta odnawia znajomość z dawnym przyjacielem, co przyczynia się do kolejnych życiowych komplikacji...

Kino dla najmłodszych i Filmowe Poranki

Helios niezmiennie oferuje szeroki wybór filmów dla najmłodszych. W aktualnym repertuarze znalazły się nowości – „Łowcy przygód”, inspirowana słynną historią Don Kichota oraz „Panda i afrykańska banda”, czyli opowieść o przygodzie przybyszki z Chin na nieznanym lądzie. Na ekranach nadal grane są też wielkie hity, takie jak „W głowie się nie mieści 2” i „Gru i Minionki: Pod przykrywką”. W niedzielę, 25 sierpnia, do kin Helios zawita kolejna odsłona Filmowych Poranków, czyli seansów bajek połączonych z konkursami dla dzieci. Podczas najbliższych projekcji zostaną wyświetlone odcinki serialu „Barbapapa” o uroczych, kolorowych postaciach.

Helios na Scenie, Kino Konesera i Kultura Dostępna

Od najbliższego piątku, 23 sierpnia, w kinowych salach rozbrzmi muzyka klasyczna w ramach popularnego cyklu Helios na Scenie. Do repertuaru powraca André Rieu, który wraz z orkiestrą Johanna Straussa zaprezentuje swój najnowszy koncert „Potęga miłości”. Wirtuoz przygotował zestaw walców i piosenek z najbardziej romantycznych filmów wszechczasów w swoich własnych aranżacjach! W poniedziałek, 26 sierpnia na wielkich ekranach pojawi się Kino Konesera, a w ramach cyklu widzowie będą mogli zobaczyć przedpremierowo melodramat „Bulion i inne namiętności” z Juliette Binoche i Benoit Magimelem w rolach głównych. Natomiast w czwartkowe popołudnie (29 sierpnia) kinomani w każdym wieku będą mogli się wybrać na seans filmu familijnego „Za duży na bajki 2”, wyświetlanego w cyklu Kultura Dostępna.

Bilety na wszystkie seanse dostępne są w kasach kin, w aplikacji mobilnej oraz na stronie www.helios.pl.

