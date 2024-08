Przed nami filmowy wrzesień w Mediatece. Sprawdźcie repertuar!

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu serdecznie zaprasza wszystkich na kolejne pokazy – wartych uwagi – filmowych perełek.

Filmy zobaczymy z polskim lektorem

We wrześniu udamy się w nieco nostalgiczną podróż do ostatniej dekady XX w. i pierwszej XXI w., by przypomnieć sobie pełne humoru, ciepła i wdzięku komedie romantyczne z tamtych lat. Czy obejrzane po latach, na dużym ekranie, będą równie urocze jak kiedyś? Na ekranie zagoszczą m.in. Jennifer Lopez, Matthew McConaughey, Kate Beckinsale, John Cusack, Julia Roberts, Hugh Grant, Johnny Depp, Marlon Brando. Wstęp wolny.

Seanse odbywać się będą o godz. 18.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11, we wszystkie środy września 2024. Wszystkie filmy zaprezentowane zostaną w wersji z polskim lektorem. Gdzie można sprawdzić tytuły poszczególnych filmów (tytuły nie są reklamowane w mediach ze względu na wymogi umowy licencyjnej)? Na plakatach i ulotkach w Zagłębiowskiej Mediatece (ul. Kościelna 11). Poprzez wysyłany regularnie newsletter (link do zapisu znajduje się na górze oraz na dole strony MBP).

Poprzez kliknięcie w napis REPERTUAR zamieszczony w artykule reklamującym seanse na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl i wpisanie aktualnego hasła dostępu. Pytania o hasło prosimy kierować na adres: kinga.baranowska@biblioteka.sosnowiec.pl, pod numer telefonu 693 266 411 lub do dyżurujących bibliotekarzy we wszystkich placówkach MBP. Podane hasło obowiązuje przez cały rok!

Organizatorzy informują, że wejście do Auli będzie możliwe na pół godziny przed seansem i kwadrans po jego rozpoczęciu.

REPERTUAR:

4.09 – Pełna humoru opowieść o miłości i kulisach branży „ślubnej”

Mary jest znakomitą specjalistką od planowania ślubów. Jej kariera rozkwita, czego nie można powiedzieć o jej życiu uczuciowym. Dopiero gdy przystojny doktor Steve ratuje ją z dość komicznej opresji, w sercu Mary zaczyna kiełkować uczucie i nadzieja na szczęście w miłości. Niestety z osobą doktora wiążą się pewna niewygodna tajemnica i matrymonialne zobowiązaniaŚ

Gatunek: komedia romantyczna. Reżyseria: Adam Shankman. Na ekranie: Jennifer Lopez, Matthew McConaughey.

11.09 – Urocza komedia o przeznaczeniu, magicznej sile przyciągania i znakach dawanych przez los

Sara i Jonathan wpadają na siebie podczas świątecznych zakupów. Nic o sobie nie wiedzą, ale od pierwszej chwili czują, że właśnie przydarzyło im się coś wyjątkowego. Mimo, iż nie są singlami, postanawiają wymienić się numerami telefonów. Wówczas Sarze przychodzi do głowy szalony pomysł, by losy ich uczucia i kolejnego spotkania powierzyć przeznaczeniuŚ

Gatunek: komedia romantyczna. Reżyseria: Peter Chelsom. Na ekranie: Kate Beckinsale, John Cusack.

18.09 – Brytyjski humor + hollywoodzki blichtr + urok Hugh Granta + uśmiech Julii Roberts

William jest skromnym właścicielem małej księgarni w zachodnim Londynie. Prowadzi spokojne, chwilami nudne życie. Wszystko ulega diametralnej zmianie, w dniu w którym poznaje światowej sławy aktorkę, Annę. Zakochuje się w niej po uszy, a i ona nie pozostaje obojętna na chłopięcy wdzięk i niewinność Willa. Ale czy romans gwiazdy filmowej ze zwykłym księgarzem jest możliwy?

Gatunek: komedia romantyczna. Reżyseria: Roger Michell. Na ekranie: Julia Roberts, Hugh Grant.

25.09 – Zmysłowa opowieść o najsłynniejszym kochanku w historii z Johnnym Deppem w roli głównej

Lata 90. XX wieku. Młody mężczyzna, uważający się za legendarnego pożeracza niewieścich serc z XVIII-wiecznego baletu, próbuje popełnić samobójstwo, skacząc z dachu budynku. Wezwany na miejsce zdarzenia psychiatra zdobywa zaufanie niedoszłego samobójcy i sprowadza go bezpiecznie na ziemię. Gdy chłopak trafia do szpitala, Dr Mickler za wszelką cenę pragnie mu pomóc i wysłuchać jego opowieści. Doktor ma tylko 7 dni na dowiedzenie się, czy jego pacjent ma urojenia, czy rzeczywiście jest prawdziwym uwodzicielem wszech czasów.

Gatunek: komedia romantyczna. Reżyseria: Jeremy Leven. Na ekranie: Johnny Depp, Marlon Brando.