Przed nami 13. Noc Teatrów GZM!

Już 9 września spotkamy się w 14. teatrach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na wydarzeniach 13. Nocy Teatrów GZM.

13. Noc Teatrów GZM

Teatr Zagłębia zaprasza 14 września o godz.14.30 na zwiedzanie zakamarków teatru wspólnie z aktorami. Zapisy od 1 września. Teatr i jego magia w tym dniu będzie na wyciągnięcie ręki. Zwiedzimy zakamarki teatru, zajrzymy do garderoby, pracowni fryzjerskiej, magazynu dekoracji oraz dawnego orkiestronu. Spacer poprowadzi aktor Michał Bałaga, a towarzyszyć mu będzie dwoje aktorów Beata Deutschman i Tomasz Muszyński w strojach z epoki, którzy zapewnią dodatkowe emocje.

Organizatorzy przypominają, że bilety na wszystkie spektakle Nocy Teatrów GZM są co najmniej o połowę tańsze niż zwykle, są także przedstawienia i atrakcje zupełnie darmowe. Żeby skorzystać z tej niezwykłej oferty, wystarczy wybrać coś dla siebie z bogatego repertuaru wydarzenia i kupić bilet lub zalogować się na warsztaty. Sprzedaż rusza 25 sierpnia – nie przegapcie tej daty!

Tradycją jest także, że do teatrów, na wydarzenia NT GZM, można dojechać za darmo, korzystając z metropolitalnych środków transportu – autobusów, tramwajów, trolejbusów. Wystarczy tylko pobrać na telefon lub wydrukować specjalny kupon, uprawniający do bezpłatnych przejazdów. Kupon do pobrania TUTAJ.