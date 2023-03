Sosnowiec: Zamknięcie wiaduktu nad torami PKP przy ul. Wojska Polskiego coraz bliżej

29 marca ma nastąpić zamknięcie wiaduktu nad torami PKP w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu. W związku z tym zostaną poprowadzone objazdy dla ruchu samochodowego, komunikacji publicznej oraz wytyczone dojście dla pieszych.

To inwestycja na ogromną skalę. W ramach przebudowy w miejsce obecnego obiektu pojawi się nowy stalowy wiadukt, osobno dla części drogowej i tramwajowej (z miejscem na dwa tory). Będzie także miejsce na chodnik oraz brakujący fragment drogi rowerowej. Firma Himmel i Papesch Opole sp. z o.o. zakończyła już prace porządkowe i przygotowawcze wokół wiaduktu. Koszt inwestycji, która otrzymała dofinansowanie Programu Inwestycji Strategicznych, wyniesie prawie 41 mln zł.

– Z racji tego, że to bardzo złożona inwestycja, mówimy bowiem o wyburzeniu obiektu, do tego dochodzą objazdy, zamknięcie ruchu kolejowego, dojazd dzieci do szkoły, nie możemy wykluczyć, że dojdzie do jakiejś niewielkiej zmiany, co do terminu ostatecznego zamknięcia wiaduktu, ale nastąpi to na pewno nie wcześniej niż 29 marca. Już teraz przepraszamy za utrudnienia i niedogodności, ale sytuacja jest poważna, a wiadukt musi zostać jak najszybciej rozebrany. Nie ma już innych możliwości. W to miejsce jednak powstanie obiekt na miarę XXI wieku – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.