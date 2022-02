Sosnowiec szykuje się na przyjęcie Ukraińców

Sosnowiec jest gotowy na przyjęcie 200, a już niedługo nawet 400 Ukraińców – poinformował na konferencji prasowej Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Cała Polska szykuje się na możliwość przyjęcia uchodźców. Nie inaczej jest w Sosnowcu.

– Dzisiaj jadę do województwa podkarpackiego na spotkanie z samorządowcami, aby rozmawiać na temat przyjmowania uchodźców i tego, co się dzieje. Już teraz mamy informacje, że część osób przekraczających granicę będzie do nas kierowana. Na tę chwilę mamy przygotowanych 200 miejsc dla uchodźców, pracujemy nad kolejnymi 200 miejscami i to nie koniec. Ci, którzy tutaj przyjadą, będą szukali pokoju i chcemy im go zapewnić – powiedział podczas briefingu prasowego prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.