Sosnowiec otwiera place zabaw

Miasto Sosnowiec "odmraża" place zabaw.

Na początek dwa ogrody jordanowskie: Górka Środulska i w Parku im. Jacka Kuronia w Kazimierzu od poniedziałkowego popołudnia są otwarte dla dzieciaków.

Później przyjdzie czas na kolejne – do końca tygodnia otwarte zostaną wszystkie, a jest ich blisko 50. Niestety, do chwili obecnej strona rządowa nie udostępniła wytycznych sanitarnych. Prosimy dostosować się do zaleceń, które pojawią się na placach zabaw. Na największych placach montujemy urządzenia do dezynfekcji. Dziwi brak jasnych informacji ze strony rządowej. Tymczasem wielki reżim wprowadzany był w przedszkolach i żłobkach. Niestety samorządy zostawiono same sobie - podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.