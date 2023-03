Sosnowiec: Kamery zwiększą bezpieczeństwo w mini zoo

Już od kwietnia 16 kamer będzie obserwowało zwierzaki z kazimierzowskiego mini zoo, zarządzanego przez Miejski Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu.

Nowy system jest w trakcie instalacji

Mini zoo w Kazimierzu to nieodłączna część Parku im. Jacka Kuronia. Przez 7 dni w tygodniu przyciąga spacerowiczów, którzy mogą podziwiać takie zwierzęta, jak: arui grzywiaste, daniele zwyczajne, kozy, świnkę wietnamską, szopa pracza, gęsi, kaczki i inne. Jest to integralna część parku, zawsze otwarta. To jednak wiąże się także z pewnymi problemami.

– Jakiś czas temu wprowadziliśmy ograniczenie dla właścicieli z psami. Kochamy zwierzaki, ale nasi podopieczni mogą się bać czworonogów – tłumaczy Marlena Siwiec, zastępca dyrektora ds. administracyjno-gospodarczych Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych.

W przeszłości dochodziło już do sytuacji, w których szczuto zwierzątka psami – dla zabawy. Od wielu miesięcy na ogrodzeniach wiszą także informacje o zakazie karmienia zwierząt. Mimo to, nadal zdarzają się odwiedzający, którzy karmią zwierzęta czym popadnie.

– Są to incydentalne zdarzenia i stanowią tak naprawdę promil, jednak zostawiają trwały ślad na zwierzętach z mini zoo – tłumaczą pracownicy MZUK. Na początku roku miał także miejsce incydent z puszczaniem petard w pobliżu zwierząt.

Montaż monitoringu na ostatniej prostej

Trwa instalacja 16 kamer na słupach, a także 6 głośników, mikrofonu obsługiwanego przez pracownika oraz całego osprzętu. Dzięki głośnikom, w razie potrzeby, będzie można nadać komunikaty głosowe. Co równie istotne, system będzie przechowywał wideo przez miesiąc, więc pracownicy bez większych problemów będą mogli odtwarzać nagrania. Koszt to prawie 43 tysiące złotych. Całość ma być gotowa w kwietniu. System daje także możliwość podpięcia do internetu oraz instalacji kolejnych 16 kamer.