Sosnowiec: Jurek Owsiak na otwarciu Ronda WOŚP

Sosnowiec ma rondo imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W uroczystości nadania nazwy wziął udział Jurek Owsiak.

W kwietniu sosnowieccy radni zdecydowali, że trzy ronda zyskają nowych patronów. Zostaną nimi: Józefa Siwikowa, prof. Ewa Horbaczewska oraz Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 17 radnych opowiedziało się "za" pomysłem, a 4 nie zagłosowało.

Rondo WOŚP zlokalizowane jest u zbiegu ulic Kombajnistów, Mariusza Zaruskiego i Małe Zagórze. Uroczyste nadanie mu imienia WOŚP nastąpiło w środę, 26 maja, o godzinie 10.00, a w wydarzeniu wziął udział Jurek Owsiak. Powitali go mieszkańcy, orkiestra i uczniowie IX LO, w którym działa jeden ze sztabów.

- Wiwat na 14 i 15 rondzie! Kolejne ronda imienia WOŚP to Sosnowiec i Kielce. W Sosnowcu balony, orkiestra i rowerzyści i oczywiście sztab i włodarze miasta. W Kielcach bez orkiestry, za to w torbie zostały mi pyszne krówki. I tu nad nami piękne błękitne niebu usiane pięknymi, pierzastymi chmurami. Hektary słońca i cudownej atmosfery. We wszystkich trzech miastach, w których byliśmy, wszędzie jak mantra i my, i gospodarze powtarzaliśmy jedno: Orkiestra łączy, nie dzieli. Wszyscy zadowoleni, bo reprezentujący ogromną moc ludzkiej inicjatywy, dobrych działań, wolontariatu i obywatelskich postaw, które wyraźnie mówią, że gramy dla wszystkich. W każdym mieście na każdym rondzie wyczytuję, ile było sztabów, ile zebrano pieniędzy podczas ostatniego Finału, ile sprzętu zakupiła Orkiestra dla okolicznych szpitali - napisał Jurek Owsiak. - Bardzo wszystkim dziękujemy i pamiętajcie, że dla nas to wszystko ogromna, przeogromna nagroda, że nas zapraszacie, że macie takie pomysły, a my też jak mantra powtarzamy, że te orkiestrowe ronda to wielkie podziękowanie dla Was za Finały, za wsparcie i za Waszą miłość do ludzi - dodał szef WOŚP.