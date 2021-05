Sosnowiec będzie miał Rondo im. WOŚP. Jutro nastąpi uroczyste nadanie nazwy

Sosnowiec będzie miał rondo imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nadanie nazwy nastąpi w środę, 26 maja, o godzinie 10.00. W skromnej uroczystości weźmie udział Jurek Owsiak.



Sosnowieccy radni zdecydowali, że trzy ronda zyskają nowych patronów. Zostaną nimi: Józefa Siwikowa, prof. Ewa Horbaczewska oraz Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Sprawa tej ostatniej nazwy toczyła się przez kilka miesięcy. Przypomnijmy, że już w styczniu radny Michał Kaźmierczak wystosował propozycję, aby jedno z rond w Sosnowcu nazwać rondem WOŚP. Radni podjęli decyzję w tej sprawie podczas kwietniowej sesji Rady Miasta.

- Nazwa tego ronda nie będzie budziła jakichkolwiek zastrzeżeń z jakiejkolwiek strony. Byłaby to też świetna okazja, żebyśmy mogli, jak rzadko kiedy, wspólnie zagłosować i wypowiedzieć się wspólnym jednym głosem. Z naszej strony taką propozycją byłoby jedno z tych rond środulskich, możemy wziąć to rondo, które jest najbliżej górki. To tam co roku, jeśli nie ma pandemii, organizowane są uroczystości związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy - mówił wówczas radny Michał Kaźmierczak.