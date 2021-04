Sosnowiec domem dla jerzyków. Do rozdania 400 budek lęgowych

Latają nawet 200 km/h. Są „łasuchami” - jeden potrafi zjeść do 20 tysięcy owadów dziennie. Jerzyki -skrzydlaci poskramiacze komarów. W tym roku w Sosnowcu ma być ich jeszcze więcej.

W ubiegłym roku Sosnowiec rozpoczął akcję "Jerzyki – pomoc w walce z komarami". Wtedy miasto nieodpłatnie przekazało spółdzielniom i wspólnotom budki lęgowe dla jerzyków. W tym roku akcja powraca ze zdwojoną siłą.

W 2020 roku przekazano do wspólnot i spółdzielni 150 domków dla jerzyków. W tym roku miasto ma aż 400 sztuk pojedynczych budek lęgowych. Zainteresowane wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe już mogą się zgłaszać do Wydziału Gospodarki Komunalnej, przesyłając wniosek mailowo na wsr.ka@um.sosnowiec.pl. Termin upływa 9 kwietnia.

Podobnie jak w ubiegłym roku, poszukiwane lokalizacje to najlepiej te w niewielkiej odległości od dużych terenów rekreacyjnych. Budkę lęgową należy umieścić jak najwyżej, najlepiej na ścianie powyżej drugiego piętra, ale w miejscu, gdzie ptaki mają swobodny dolot, ptakom nie mogą przeszkadzać drzewa czy sztuczne konstrukcje.

– Budki należy wieszać na ścianach wschodnich lub północnych, tak żeby zabezpieczyć je przed nadmiernym nagrzewaniem w czasie letnich upałów, co grozi przegrzaniem i śmiercią piskląt. Należy pamiętać, że jerzyki są ptakami kolonijnymi, więc skrzynki lęgowe powinny wisieć w grupach, blisko siebie. Jesienią budki trzeba zdjąć i zawiesić dopiero pod koniec kwietnia, lub do czasu pojawienia się jerzyków zatykać otwór wlotowy. Co kilka lat budki powinny zostać wyczyszczone ze starego materiału gniazdowego, tak żeby ptaki chętnie je powtórnie zajmowały – wyjaśnia Agnieszka Kowalska, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego.