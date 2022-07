Sosnowiczanka autorką książki

Z radością informujemy, że na rynku księgarskim pojawiła się debiutancka powieść rodowitej sosnowiczanki Żanety Pawlik pt. „Mowy nie ma”.

„Mowy nie ma!” wydawnictwa Zysk i Spółka jest powieścią obyczajową z elementami romansu i wątkiem psychologicznym. To opowieść o życiowych zakrętach i trudnych wyborach. Zważywszy na tematykę miłosną i grupę odbiorczyń, wpisuje się w nurt „literatury kobiecej”.

Niełatwe problemy, skomplikowane życiorysy, nieoczywiste wybory – to wszystko można znaleźć w książce Żanety Pawlik Mowy nie ma!, która jest powieścią mądrą i skłaniającą do refleksji. To, co mnie szczególnie ujęło, to dopracowany język, realizm postaci oraz rozbudowana warstwa psychologiczna. Niewątpliwym atutem książki jest także nieprzewidywalna fabuła. Wszystkie te cechy sprawiają, że powieść Mowy nie ma! wyróżnia się na tle literatury obyczajowej i na pewno jest warta poznania.

Agnieszka Lis – pisarka

Mąż, córka, brodaty sąsiad, samotne wakacje... Codzienność Małgorzaty obrasta w komplikacje, a jednak bohaterka dochodzi do wniosku, że życie trzeba garściami brać! Świetnie napisana, życiowa powieść o radzeniu sobie z kłopotami. Polecam serdecznie!

Pliki do pobrania:

Pressbook – „Mowy nie ma” – Żaneta Pawlik (PDF, 2 MB)