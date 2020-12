Śląskie tradycje wigilijne: tylko na Śląsku prezenty przynosi Dzieciątko

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Chociaż święta Bożego Narodzenia obchodzone są przez chrześcijan na całym świecie, to jest tylko jeden taki region, w którym przyjmuje się, że tego dnia prezenty przynosi Dzieciątko – tym regionem jest Śląsk.

To wszak dość osobliwe, że w dniu, w którym czci się przyjście na świat Boga w ludzkiej postaci, jedynie u nas ten piękny gest obdarowywania się prezentami przypisuje się właśnie małemu Jezusowi. W samej Polsce w różnych innych regionach może to być Anioł, Gwiazdor czy też Święty Mikołaj. Dlaczego na Śląsku jest inaczej?

Początków tradycji związanych z Dzieciątkiem należy szukać w dalekiej Hiszpanii

Motyw Dzieciątka po raz pierwszy pojawił się blisko pięćset lat temu, a jego źródeł należy upatrywać w dalekiej Hiszpanii .Tam na podstawie widzenia jednego z zakonników wykonano specjalną, drewnianą i pokrytą woskiem figurkę małego Jezusa z uniesionymi do góry rękami.

W połowie XVI wieku podobną figurkę do Czech przywiozła hiszpańska księżna Maria Manrique de Lara. Podobizna małego Jezusa trafiła w końcu do kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej w Pradze, gdzie powoli zaczęła być otaczana kultem.

Podczas wojny trzydziestoletniej, czyli podczas konfliktu zbrojnego między państwami protestanckimi a dynastią Habsburgów, którzy pozostawali katolikami, wspomniany kościół został splądrowany, a figurce Dzieciątka zniszczono charakterystycznie uniesione ręce. Zbezczeszczenie figurki jeszcze bardziej wzmocniło kult małego Dzieciątka.

W drugiej połowie XVII wieku w Tarnowskich Górach wybucha epidemia, której ustanie przypisywane jest obrazowi Matki Boskiej Piekarskiej – wieść o cudownym wizerunku szybko dociera do Czech, a w kilka lat później malunek z Piekar wędruje po Pradze od parafii do parafii. Z kolei właśnie z praskich parafii do nas zaczęły spływać wizerunki małego Jezusa z uniesionymi dłońmi.

Dzieciątko, które pojawiło się wtedy w niemal każdym śląskim kościele, przeniknęło do świadomości Ślązaków i stało się częścią naszej unikatowej, świątecznej tradycji. Dlatego dzisiaj w naszych domach prezenty pod choinką kładzie nie kto inny, ale sam mały Jezus.