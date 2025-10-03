Śląsk się bawi! Przegląd imprez i atrakcji od 3 do 9 października

Od 3 do 9 października na Śląsku nie zabraknie emocji! W Gliwicach odbędą się Mistrzostwa Polski MMA 2025, a Świętochłowice zapraszają na Piknik Organizacji Pozarządowych. W Chorzowie czeka Weekend Seniora z Kulturą, Ruda Śląska zachwyci rodzinnym pokazem iluzji, a w wielu miastach regionu odbędą się koncerty, spektakle i inne kulturalne atrakcje. Sprawdź nasze zestawienie i zaplanuj wyjątkowy tydzień pełen wrażeń – dla całej rodziny!

Gliwice

Knedlove – koncert

Knedlove to duet muzyczno-życiowy (niekoniecznie w tej kolejności), a ich muzyka odzwierciedla to wszystko, co przeżywają ze sobą i obok siebie. Nie brakuje tu więc piosenek o miłości i oddaniu, jakie czują wtedy, gdy patrzą sobie w oczy zmywając razem naczynia. Nie brakuje utworów o tęsknocie, jaką czują, kiedy jedno z nich wychodzi po bułki do sklepu. Nie brakuje kawałków ognistych i ostrych jak ich kłótnie o to, kto teraz zagra na konsoli. W ich muzyce jest wszystko, co w życiu ważne.

Godz. 20:00, Cechownia

Gliwice

Andy Simonowicz - koncert muzyki elektronicznej

Andy Simonowicz to alter ego SŁAWOMIRA KUPCZKA, kompozytora muzyki współczesnej. Pod nowym aliasem niemalże całkowicie zrywa z instrumentami akustycznymi na rzecz muzyki elektronicznej i to w jej szerokim spektrum. Polistylistyczne podejście z jednej strony będzie wynikało z inspiracji gatunkami, a z drugiej, z olbrzymiej chęci prowadzenia dyskursu z przeszłością. Całość wybrzmi muzyką konkretną, ambientową, a pozornie nielinearna forma narracji będzie czytelna i poruszy każdego wrażliwego odbiorcę muzyki.

Godz. 20:00, Ruiny Teatru Victoria

Bytom

Koncert: RGG & ROBERT WIĘCKIEWICZ – Planet LEM

„RGG & Robert Więckiewicz Planet LEM” to specjalny projekt zainspirowany twórczością Stanisława Lema – pisarza, futurologa, filozofa i eseisty, absolutnej legendy literatury science fiction. Punktem wyjścia są tutaj fragmenty tekstów Lema, czytane przez Roberta Więckiewicza, a pochodzące ze słynnej powieści „Solaris”.

Improwizowany charakter muzyki tria współistnieje tutaj na równych prawach z ekspresją znakomitego aktora, który z właściwą dla siebie gracją wchodzi w świat literacki Lema, odsłaniając w prezentowanych fragmentach charakterystyczny język pisarza, pełen erudycji, przenikliwości, ironii, groteski i czarnego humoru. Zderzenie dwóch światów – muzycznego i aktorskiego – powoduje, że wspólnie wymyślona koncepcja nabiera momentami charakteru performatywnego, gdzie wartością jest otwartość i niejednoznaczność.

Godz. 19:00, Bytomskie Centrum Kultury

Chorzów

Hania Derej – koncert

Hania Derej (2005) to pianistka, kompozytorka i dyrygentka. Studentka dyrygentury symfonicznej na Akademii Muzycznej w Krakowie oraz kompozycji i aranżacji jazzowej w Conservatorium van Amsterdam. Autorka ponad 130 kompozycji tym z gatunku muzyki ilustracyjnej, jazzowej, kameralnej, filmowej czy też elektronicznej. Autorka dziewięciu płyt w różnych stylach muzycznych, nagranych m.in. w Radiu Katowice. Laureatka wielu nagród i wyróżnień w konkursach krajowych i międzynarodowych.

Godz. 19:00, Miejski Dom Kultury Batory

Gliwice

Mistrzostwa Polski MMA 2025

Najważniejsze wydarzenie amatorskiego MMA w Polsce zbliża się wielkimi krokami. Najlepsi z najlepszych staną do rywalizacji podczas Mistrzostw Polski MMA 2025 organizowanych przez Stowarzyszenie MMA Polska.

Już 4 października do aż sześciu klatek wkroczą setki amatorskich zawodników z całego kraju, aby rywalizować o tytuły mistrzów Polski MMA 2025. Wydarzenie odbędzie się w małej arenie PreZero Arena w Gliwicach przy ul. Akademickiej 50 i będzie otwarte dla publiczności.

Godz. 8:00, PreZero Arena Gliwice

Katowice

4. Urodziny Dopehouse

Tuż po sukcesie trzecich urodzin wytwórnia DOPEHOUSE zaprasza na kolejne. Już 4 października 2025 r. 4. urodziny Dopehouse!

Wystąpią reprezentanci Dopehouse - Gibbs, Oliver Olson, Inee, Indeb, Fonos i Cooks, a towarzyszyć im będą goście specjalni - Grubson, Janek., Jonatan, KęKę, Szpaku i Opał.

Godz. 19:00, Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Ruda Śląska

Kabaret Ani Mru-Mru

W najnowszym programie „Mniej więcej” Kabaret Ani Mru-Mru ponownie zaskakuje i rozbawia, eksplorując absurdalne strony codzienności. To legendarna grupa, której kultowe skecze na stałe wpisały się w historię polskiego kabaretu. Ani Mru-Mru to synonim najlepszej rozrywki w Polsce! Nowe skecze tylko potwierdzają ich mistrzostwo i gwarantują wieczór pełen śmiechu i niezapomnianych wrażeń. Nie zwlekaj – zarezerwuj swój jesienny wieczór już dziś i dołącz do tysięcy fanów, którzy nie wyobrażają sobie kabaretu bez Ani Mru-Mru!

Godz. 17:00 i 20:00, Dom Kultury Bielszowice

Świętochłowice

Weekend Seniora z Kulturą w Świętochłowicach

Świętochłowice zapraszają seniorów na Weekend z Kulturą! Wydarzenia odbywają się 4 i 5 października. Wśród zaplanowanych atrakcji znajdziemy m.in.:

Kino w Bibliotece i „Spotkanie z Żywą Biblioteką”

Zwiedzanie Muzeum Powstań Śląskich

Warsztaty z decoupage i pierwszej pomocy

Warsztaty rękodzielnicze

Gry i poczęstunek w ogrodzie MDPS „Złota Jesień”

Dyskoteka i wybory Miss 60+ i Mistera 65+

04.11-05.11, lokalizacje poszczególnych wydarzeń znajdują się na plakacie

Świętochłowice

Piknik Organizacji Pozarządowych

Świętochłowice zapraszają na XIV Piknik Organizacji Pozarządowych! W programie tegorocznego pikniku przewidziano mnóstwo atrakcji: stoiska i prezentacje organizacji pozarządowych, warsztaty z pierwszej pomocy, animacje dla dzieci, koncert muzyczny oraz dyskotekę. Dzieci mogą liczyć na gry i zabawy z animatorami, a dorośli – na inspirujące rozmowy i możliwość zaangażowania się w działalność społeczną.

Godz. 14:00, OSiR „Skałka”

Bytom

Spektakl „Trójkącik, czyli trzech na próbę”

Sylwia wie, jak smakować życie – i jak czerpać z niego pełnymi garściami. A zwłaszcza z miłości. Ma trzech mężczyzn, trzech kochanków, trzy różne spełnienia. Walter kusi intelektem i dojrzałością, Clive rozpala spontanicznością, a Eddie uwodzi niegrzecznym uśmiechem i ciałem stworzonym do grzechu. Kogo wybrać? A może... wcale nie trzeba wybierać?

Póki tajemnica pozostaje bezpiecznie ukryta, Sylwia czuje się jak mistrzyni rozkosznej gry.

Godz. 15.30 i 18.30, Bytomskie Centrum Kultury

Chorzów

Weekend Seniora z Kulturą - koncert na misach

Organizatorzy zapraszają wszystkich seniorów na relaksacyjny koncert na misach tybetańskich.

Relaks w Rytmie Dźwięku jest dla każdego, kto chce doświadczyć piękna i harmonii w swoim życiu. Wibracje i dźwięki oddziałują na każdą komórkę naszego organizmu. Częstotliwości instrumentów wprowadzają ciało i umysł w stan głębokiego relaksu i dobrostanu, przywracają harmonię i spokój wewnętrzny, wprowadzają w dobry nastrój, wpływają na zdolności twórcze oraz kreatywność, poprawiają zdolność koncentracji, wspomagają procesy regeneracji organizmu, likwidują stres poprzez rozluźnienie mięśni i uwolnienie blokad emocjonalnych.

To dobra terapia przy bólach głowy i migrenach, problemach z kręgosłupem, reumatyzmem, pomaga przy problemach z zasypianiem.

Godz. 17:00, Miejski Dom Kultury Batory

Ruda Śląska

MagicMitoraj – pokaz iluzji dla całej rodziny

Podczas rodzinnego przedstawienia zobaczysz ponad 80 minut spektakularnych efektów z pogranicza dziecięcych marzeń. To show, które łączy pokolenia. Doskonała muzyka, gra aktorska. Wszystko po to, aby wprowadzić widzów w inny wymiar dostarczanej rozrywki. Interaktywne widowisko, podczas którego wszyscy czarują razem z prestidigitatorem.

W programie będzie można zobaczyć:

przenikanie ciała przez dziesięć stalowych obręczy

liczne lewitacje

taniec jedwabnej chusty

znikanie i pojawianie się przedmiotów

i wiele innych niesamowitych sztuczek!

Pokaz zarówno dla dzieci i dorosłych.

Godz. 16:00, Dom Kultury Bielszowice

Chorzów

Spektakl „Pan Tadeusz Muzycznie”

Do rodzinnego domu przyjeżdża ze szkół w Wilnie na wakacje młody Tadeusz. Okazuje się, że Soplicowo - majątek jego opiekuna Sędziego Soplicy - jest pełne gości, którzy zjechali tu, aby uczestniczyć w procesie o stary zamek, niegdyś własność bogatego magnata Stolnika Horeszki. Proces toczy się między ostatnim krewnym Horeszki, Hrabią i Sędzią Soplicą.

Spektakl jest prezentacją poszczególnych fragmentów "Pana Tadeusza", które zgrabnie opowiadają całość historii przedstawionej w epopei.

Poszczególne impresje sceniczne są przedstawione w wersji aktorskiej oraz muzycznej.

Godz. 9:00, Teatr Rozrywki

Gliwice

Stand-up Mateusza Sochy pt. „Szur”!

Nie przegap okazji, by zobaczyć najnowszy program jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich komików! Mateusz Socha, mistrz ciętego żartu i bezbłędnej obserwacji rzeczywistości, powraca z nowym materiałem zatytułowanym „Szur”.

Przygotuj się na wieczór pełen śmiechu, ironii i błyskotliwych spostrzeżeń, które zmuszą Cię zarówno do refleksji, jak i do głośnego śmiechu. To show, którego nie zapomnisz – bądź tam i baw się razem z nami!

Godz. 19:00, PreZero Arena Gliwice

Bytom

Ring Tańca

Organizatorzy zapraszają chętnych/chętne, którzy posługują się różnymi technikami tanecznymi, do wzięcia udziału we wspólnym wydarzeniu, które będzie stylizowane na bitwy taneczne. Będą to swoiste sety improwizacyjne, stylizowane na bitwy. Atrakcją tego wieczoru będzie prawdziwy ring bokserski, w którym odbędą się taneczne improwizowane walki.

Godz. 17:00, Teatr Rozbark

Sosnowiec

Spektakl dla dzieci „Brzydkie kaczątko”

Co to znaczy, że to kaczątko jest „brzydkie”? Czy takie jest naprawdę? Nie, ale naprawdę zaczyna się takie czuć, kiedy inni w ten sposób je przezywają, tak je traktują. Dla niego to staje się prawdą.

Jednak to kaczątko jest po prostu trochę inne, niż reszta. Jakoś nie pasuje do świata, w którym przyszło mu się urodzić – do jego zasad i oczekiwań. Nie dlatego, że się buntuje, chce się wyróżnić, czy zwrócić na siebie uwagę – nie. Ono po prostu nie potrafi inaczej.

Kaczątko z tej przyczyny ma kłopoty – i to niemałe. Na dodatek myśli, że musi się z nimi zmierzyć całkiem samo. Na szczęście, wcale tak nie jest. Na szczęście, ma kochającą rodzinę. Jest jeden mądry nauczyciel. Są znajomi z podwórka. Wreszcie, są też łabędzie. Oni wszyscy mogą mu pomóc przestać myśleć o sobie źle – i ruszyć w świat czując, że jest piękne.

Godz. 10:00, Teatr Zagłębia

Gliwice

Michał Kowalonek – koncert charytatywny

Organizatorzy zapraszają na koncert charytatywny Michała Kowalonka – lidera poznańskiej grupy Snowman, ex-wokalisty Myslovitz.

Michał Kowalonek to kompozytor, autor tekstów, producent, nominowany do nagrody Fryderyka 2025 wokalista współtworzył w zespołach – Myslovitz, Snowman, Lumikulu, Kępiński Kowalonek, Damian Sikorski Projekt. Michał tworzył muzykę do filmów, spektakli teatralnych i słuchowisk radiowych. Koncertował między innymi w Nowym Jorku, Memphis, Chicago, Londynie, Paryżu, Berlinie na jednej scenie z takimi artystami jak Ed Sheeran, Lenny Kravitz, Hozier, Karate, Archive, Franz Ferdinand, Yann Tiersen.

Godz. 18:00, Cechownia

Chorzów

Komedia kryminalna pt. ,,Morderstwo w Hotelu Domaine d`Auriack"

Teatr na 5 zaprasza na komedię kryminalną pt. ,,Morderstwo w Hotelu Domaine d`Auriack". Akcja spektaklu rozgrywa się w okresie międzywojennym we Francji w małym Hotelu Domaine D`Auriack na obrzeżach miejscowości Carcassone. Do hotelu przybywają różni dziwni ludzie. Po co przyjechali? Co ich łączy? Dowiemy się podczas spektaklu.

Godz. 18:00, Miejski Dom Kultury Batory

Sosnowiec

Spektakl „Szpilmanowie”

Wojenne losy Szpilmana znamy przede wszystkim z filmu „Pianista”. Sam muzyk o tamtym czasie i konieczności ukrywana się pisał tak: „Dziś byłem tak samotny, jak chyba żaden inny człowiek na świecie. Gdy Defoe tworzył idealny obraz samotnego człowieka – Robinsona Cruzoe – pozostawił mu nadzieję na kontakt z ludźmi i Robinson mógł się cieszyć na samą myśl o takim spotkaniu, mogącym nastąpić każdego dnia, podtrzymując się tym cały czas na duchu. Ja zaś od otaczających mnie ludzi – gdy się zbliżali – musiałem uciekać, kryć się przed nimi w obawie przed śmiercią. Jeśli miałem przeżyć, musiałem być samotny, bezwzględnie samotny”.

Godz. 19:00, Teatr Zagłębia

Zabrze

Stand-up Mateusz Socha – "Szur"

W czwartek 9 października w Domu Muzyki i Tańca wystąpi Mateusz Socha i zaprezentuje swój najnowszy program stand-up pt. „Szur”!

Godz. 17:30, Dom Muzyki i Tańca