Śląscy policjanci dbają o bezpieczne powroty z wakacji

Przed nami końcówka wakacji. W związku ze zbliżającymi się powrotami z letniego wypoczynku, zwłaszcza w weekendy, należy spodziewać się wzmożonego ruchu na polskich drogach.

Bezpieczny powrót z wakacji

Tegoroczne wakacje powoli zbliżają się do końca. To nieuchronny czas powrotów z letniego wypoczynku, a co za tym idzie, okres wzmożonego ruchu na drogach. Jest to także okres wytężonej pracy policjantów, których częściej można spotkać na autostradach, drogach krajowych, a także wjazdowych i wyjazdowych z miast oraz regionów turystycznych. W działania związane z bezpiecznymi powrotami z wakacji zaangażowani są mundurowi z ruchu drogowego, ale też stróże prawa z innych pionów. Służbę pełnią również policjanci wchodzący w skład grup SPEED, których zadaniem jest walka z piratami drogowymi.

Ochrona przed wypadkami

W trosce o bezpieczeństwo podróżnych, policjanci zwracają uwagę na trzeźwość kierowców oraz przestrzeganie przez nich przepisów ruchu drogowego. Mundurowi szczególnie skupiają się na dostosowaniu przez kierowców prędkości do warunków na drodze oraz obowiązujących ograniczeń, a także korzystaniu z pasów bezpieczeństwa i urządzeń zapewniających bezpieczeństwo najmłodszym pasażerom. W miejscach o największym natężeniu ruchu, policjanci nadzorują jego płynność, a w uzasadnionych przypadkach podejmują ręczne kierowanie ruchem.

Celem działań jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych również poprzez dyscyplinowanie tych kierowców, którzy prowadzą pojazdy z większą od dozwolonej prędkością lub w inny sposób łamią obowiązujące przepisy ruchu drogowego. Do działań są wykorzystywane radiowozy oznakowane i nieoznakowane, wyposażone w urządzenia rejestrujące tzw. wideorejestratory oraz ręczne mierniki prędkości.

Podstawowe zasady bezpiecznej jazdy

Wracając do domu ze swoimi najbliższymi, pamiętajmy o elementarnych zasadach bezpieczeństwa. Zaplanujmy trasę podróży, uwzględniając warunki pogodowe oraz ewentualne utrudnienia w ruchu. Nie spieszmy się, nie wyznaczajmy sobie godziny dotarcia do celu. Najważniejsze, abyśmy dojechali bezpiecznie. Unikajmy ryzykownego wyprzedzania, zwłaszcza w czasie jazdy w długiej kolumnie pojazdów. Staje się ono z reguły bezcelowe, gdyż nie zaoszczędzimy wiele czasu, a ryzyko wypadku przy takich manewrach wzrasta diametralnie. Każdy kierowca wsiadając do samochodu powinien mieć poczucie, że odpowiada za ludzkie życie!

Nie należy prowadzić pojazdu, gdy jest się zmęczonym lub niewyspanym. Taki stan osłabia refleks, zmniejsza zdolność koncentracji, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zaśnięcia za kierownicą. No i oczywiście przestrzegajmy dopuszczalnych limitów prędkości. Niestety, wciąż dominującą przyczyną tragedii na drodze jest jazda z nadmierną prędkością i jej niedostosowanie do warunków panujących na drodze.

Podczas przewozów autokarowych podstawowym warunkiem bezpieczeństwa jest sprawny autobus oraz kierowca, który przestrzega przepisów ruchu drogowego. Opiekunowie grup dzieci i młodzieży powracających z wakacji autokarem, w razie jakichkolwiek wątpliwości, powinni zgłosić Policji potrzebę skontrolowania pojazdu i kierowcy.

Niezależnie jaką trasę pokonujemy, pamiętajmy, aby zawsze korzystać z drogi w sposób odpowiedzialny, który nie koliduje z przepisami prawa i nie zagraża innym uczestnikom dróg. Tylko tak bezpiecznie dotrzemy do celu!