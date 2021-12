SIM Zagłębie. 1000 mieszkań komunalnych powstać ma w Zagłębiu!

W Sosnowcu powołano dziś spółkę SIM Zagłębie – Stowarzyszenie Inicjatyw Mieszkaniowych. To już dwudziesta w kraju, a czwarta obejmująca województwo śląskie, w ramach której powstanie 1000 mieszkań komunalnych. W Sosnowcu rozpoczęcie budowy nowych mieszkań mogłoby ruszyć z początkiem 2023 roku. Obecnie miasto pracuje nad przekazaniem działki pod inwestycje w rejonie ul. Hubala Dobrzańskiego.

Tam będą planowane pierwsze mieszkania. A tak naprawdę mówimy około tysiącu mieszkań, bo taki jest potencjał potrzebny po to, żeby one potem w utrzymaniu były też tańsze bo to o to przecież przede wszystkim chodzi. Nie tylko o to, żeby były, ale żeby nasi mieszkańcy mogli z nich korzystać. I to, co powiedziałem najważniejsze, żeby mogli z nich korzystać na takich warunkach, żeby po prostu ich było na to stać – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.