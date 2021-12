MotoMikołaje kolejny raz w Sosnowcu

Sosnowieccy policjanci wzięli udział w evencie znanym pod nazwą MotoMikołaje, które zorganizowało stowarzyszenie motocyklowe Dawcy Uśmiechu. Impreza mikołajkowa dla dzieci z domów dziecka odbyła się wczoraj w hali sportowej w Sosnowcu. Dla mundurowych była to doskonała okazja do promowania bezpiecznych zachowań.

Mikołajkowa parada motocyklistów

Parada motocyklistów odzianych w mikołajowe stroje tradycyjnie przejechała ulicami miasta, by następnie dotrzeć do Hali Sportowej MOSiR przy ulicy Żeromskiego. Tam właśnie odbyła się wielka mikołajkowa impreza dla dzieci z sosnowieckich domów dziecka. Swój udział w niej wzięło jak co roku wielu przedstawicieli firm i instytucji z terenu całego Śląska.

Promowanie bezpiecznych zachowań u dzieci

Sosnowieccy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego nie tylko zabezpieczyli trasę przejazdu parady motocykli i samą imprezę, ale też była to dla nich doskonała okazja do promowania bezpiecznych zachowań dzieci. Z uwagi na pandemię ograniczyli się do działań plenerowych przed halą widowiskową.

Policjanci podkreślają, że stowarzyszenie motocyklistów Dawcy Uśmiechu od lat jest jednym z najprężniej działających na rzecz bezpieczeństwa tego typu stowarzyszeń w kraju. Nauka poprzez zabawę jest jedną z najskuteczniejszych form przekazywania wiedzy najmłodszym. Chętni otrzymali od mundurowych odblaski rozdawane w ramach kampanii „Noś odblaski także w mieście”.