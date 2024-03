Siłacz z Sosnowca prezentował się podczas Mistrzostw Europy

Krystian Fijałkowski bije rekord za rekordem! Sosnowiecki siłacz to obecnie szósty zawodnik w kraju w wyciskaniu sztangi bez podziału na kategorie wagowe.

Fijałkowski doskonale zaprezentował się podczas Mistrzostw Europy, które odbyły się w Jaworznie gdzie zajął drugie miejsce w kat. open i absolute. Następnie wziął udział w I Nocy Tytanów, która odbyła się podczas Mistrzostw Polski Zalesie 2024.

– Noc Tytanów to pojedynek tylko na zaproszenie dla najsilniejszych ludzi w Polsce, którzy na pierwsze podejście muszą podać minimum 300 kg. Ostatecznie udało mi się osiągnąć wynik 350 kg, a to daje mi szóstą pozycję w rankingu Najsilniejszego Wyciskacza w Kraju. Wszystko to przy mojej wadze 105 kg. Przed nami kolejna noc tytanów, która odbędzie się w kwietniu. Mam nadzieję, że uda mi się poprawić wynik z ostatnich zawodów. To niesamowite uczucie być jednym z najsilniejszych wyciskaczy w kraju. Pamiętajmy, że liczy się maksymalnie wyciśnięty ciężar, kategoria wagowa nie ma tutaj znaczenia – podkreśla sosnowiecki siłacz.