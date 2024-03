Wiosenny repertuar kin Helios

Na przełomie marca i kwietnia na widzów czeka bogata oferta pełna nowości filmowych w przeróżnych gatunkach. Co prawda w Niedzielę Wielkanocną multipleksy Helios będą zamknięte, lecz już 1 kwietnia, odbędzie się w nich szereg porywających seansów. Ponadto na najbliższy tydzień kinowy zaplanowano premierę wyczekiwanego przez kinomanów hitu „Godzilla i Kong: Nowe imperium”, jak również wyjątkowe pokazy przedpremierowe oraz doceniane przez widzów seanse specjalne!

„Godzilla i Kong: Nowe imperium”

Już w czwartek, 28 marca, na wielkich ekranach ponownie pojawią się kultowe postacie. „Godzilla i Kong: Nowe imperium” to porywająca nowość z uniwersum gigantów oraz bezpośrednia kontynuacja filmu „Godzilla vs. Kong”. Główni bohaterowie są zmuszeni stawić czoło kolosalnemu, nieodkrytemu zagrożeniu, kryjącemu się w naszym świecie. Stawia ono pod znakiem zapytania istnienie potworów oraz nasze. Tytuł dokładniej zgłębia historię tytanów oraz ich początki, jak również tajemnice Wyspy Czaszki. Jednocześnie ukazuje mityczną batalię, która przyczyniła się do powstania tych niezwykłych istot i związania ich losu z ludzkością już na zawsze.

„Budda. Dzieciak ‘98”

Ponadto na ekranach znajdą się filmy, które już zdążyły podbić serca widzów. „Budda. Dzieciak ‘98” to fascynująca opowieść o jednym z najpopularniejszych internetowych twórców w Polsce. Kamil Labudda zbudował swoje motoryzacyjne imperium, a jego obserwatorów można liczyć w milionach. Jednak jego początki były zgoła inne od luksusowego życia, jakie prowadzi obecnie. Sympatycy influencera z dokumentu będą mogli dowiedzieć się, jak Budda przekuł swoje marzenia w działanie. Film daje także wyjątkowy wgląd w świat internetowych twórców.

„Za duży na bajki 2”

Helios ma również w swoim repertuarze filmy dla całej rodziny, takie jak „Za duży na bajki 2” . Kontynuacja pozytywnie przyjętej części pierwszej ukazuje nastolatków: Waldka, Staszka i Delfinę. Podczas wycieczki w Tatry Waldek przypadkowo dowiaduje się, że w okolicy mieszka jego ojciec, o którym słyszał tylko tyle, iż dawno temu porzucił rodzinę. Na ekranach można obejrzeć także animację „Kung Fu Panda 4” . Główny bohater zostaje wezwany przez przeznaczenie, aby zostać duchowym przywódcą Doliny Spokoju. Nie będzie jednak odczuwał nudy, gdyż do gry wkracza nowa przeciwniczka, Kameleona.

„Diuna: Część druga”

W kinach Helios nadal można obejrzeć przebojową kontynuację porywającego hitu w gwiazdorskiej obsadzie – „Diuna: Część druga” . Paul Atryda zawiera sojusz z Fremenami, w czym pomaga mu Chani. Część pustynnego ludu uznaje go za wyczekiwanego mesjasza, a bohater waha się, czy wkraczać na wojenną ścieżkę – od jego decyzji zależą losy całego znanego wszechświata.

„Podróże z Albertem”

Już 29 marca na najmłodszych będą czekały również seanse przygodowego tytułu „Podróże z Albertem” . Będą to wyjątkowe, interaktywne pokazy, w czasie których widzowie będą mogli decydować o wydarzeniach w filmie! Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu telefonów z funkcją rozpoznawania kodów QR. Ponadto kinomani będą mogli obserwować. wychodzące z ekranu zwierzęta! Ten seans z pewnością będzie niezapomnianym przeżyciem dla małych widzów.

„Pogromcy duchów. Imperium lodu”

Miłośnicy ponadczasowej serii mogą wyczekiwać nowości – mowa tu o filmie „Pogromcy duchów. Imperium lodu” , którego pokazy przedpremierowe odbędą się już 1 i 2 kwietnia. Będzie to kolejny rozdział opowieści, rozgrywający się współcześnie w Nowym Jorku. W środku lata ludzie zamarzają, co oznacza tylko jedno: starożytny artefakt uwolnił swoją złowieszczą moc. Aby zatrzymać śmiertelne zagrożenie, poprzednia i aktualna ekipa pogromców duchów muszą działać razem!

„Kobieta z...”

W poniedziałek, 1 kwietnia, do kin zawita cykl Kino Konesera. Tym razem widzowie będą mogli przedpremierowo obejrzeć najnowsze dzieło Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta „Kobieta z...” . Aniela Wesoły prowadzi zwyczajne życie w małym miasteczku. Nie może jednak być w pełni sobą – Aniela urodziła się bowiem w męskim ciele. Jakich dokona wyborów? Czy będzie gotowa poświęcić wszystko, by móc żyć bez strachu? Ta historia to inspirująca opowieść o walce o siebie.

„Akademia Pana Kleksa”

W czwartek, 4 kwietnia, odbędą się natomiast projekcje w ramach cyklu Kultura Dostępna. Na ekranach ponownie pojawi się „Akademia Pana Kleksa” , która stała się wielkim kinowym przebojem! Klasyk dziecięcej literatury został odkryty na nowo, aby swoją formą mógł przemówić do najmłodszego pokolenia, jednak magia tytułowej akademii pozostaje niezmienna.

Szczegóły dotyczące seansów w nadchodzącym repertuarze oraz bilety można znaleźć na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kinowych w całej Polsce. Dokonując zakupu wcześniej, można wybrać najlepsze miejsca, a także – zaoszczędzić.