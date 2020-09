Sezon kulturalny 2020/2021 zainaugurowany

W odmienionej, wyremontowanej sali koncertowej Miejskiego Domu Kultury Kazimierz Sosnowiec zainaugurował sezon kulturalny 2020/2021.

– To szczególna Inauguracja Roku Kulturalnego gdyż mamy podwójną okazję do świętowania. Oprócz sfery artystycznej czyli wręczenia Nagród Miasta w dziedzinie kultury możemy się spotkać w Domu Kultury w Kazimierzu, który został gruntownie zmodernizowany. Inwestycja poprawiła m.in.: funkcjonalność, estetykę i akustykę sali koncertowej. Teraz ten nowoczesny obiekt jeszcze lepiej przyczyni się do integracji lokalnego środowiska, pozwoli na organizację wielu ciekawych imprez i da nowe możliwości na ożywienie dzielnicy. Dziękuję tym wszystkim, którzy zajmowali się przedsięwzięciem od początku do końca czyli projektantom, architektom i wykonawcom. Takie obiekty są równie ważne dla miasta jak drogi czy chodniki – mówił Arkadiusz Chęciński , prezydent Sosnowca.

Nagrody Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury przyznawane są od 1991 roku. Laureaci otrzymują okolicznościowy dyplom, statuetkę i nagrodę pieniężną. Autorem projektu statuetek jest nieżyjący już sosnowiecki artysta plastyk Andrzej Czarnota. Prezydent Miasta przyznaje następujące nagrody: Nagrodę Artystyczną Miasta Sosnowca (która może być przyznawana w dwóch kategoriach za całokształt twórczości i za najlepsze osiągnięcia w danym roku) oraz Nagrodę Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury.

W tym roku nagrodę za całokształt twórczości odebrali Jacek Cygan oraz zespół SKANKAN.

– Można mieszkać w wielu miejscach, ale miejsce urodzenia jest jedno i pozostaje w sercu na zawsze. Dla mnie takim miejscem jest Sosnowiec. Moja miłość do sztuki, muzyki nie wzięła się znikąd. To zasługa ludzi i miejsca, w którym spędziłem dzieciństwo. Moich nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 15 na Niwce i Liceum im. Emilii Plater, do którego uczęszczałem. Zawsze wsłuchiwałem się w to, co mają do powiedzenia. To we mnie pozostało i ukształtowało mnie na pewno jako człowieka – mówił podczas uroczystości Jacek Cygan, autor tekstów piosenek, poeta, scenarzysta, autor musicalowy, juror i organizator festiwali muzycznych.