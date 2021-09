Seryjny włamywacz z Sosnowca tymczasowo aresztowany

Policjanci z komisariatu I w Sosnowcu ustali i zatrzymali sprawcę szeregu włamań, do jakich doszło w ostatnim czasie na terenie Sosnowca. Jego łupem padały zwykle przedmioty o niezbyt wielkiej wartości, jednak pozostawiane przez niego uszkodzenia były już poważne. Rozpoznany przez policjantów na jednym z zapisów monitoringu został szybko namierzony i zatrzymany. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie tymczasowym.

Włamania z kradzieżą na terenie Sosnowca

Sosnowieccy policjanci od jakiegoś czasu otrzymywali zgłoszenia, że w różnych częściach miasta dochodzi do włamań. Łupem złodzieja padały drobne sprzęty elektroniczne i przedmioty pozostawiane w samochodach oraz elektronarzędzia i sprzęt trzymany najczęściej w piwnicach, czy komórkach. Wartość zrabowanych przedmiotów nie zawsze była duża, jednak szkody powodowane włamaniem, już znaczne. Analizując poszczególne przypadki, kryminalni z Komisariatu Policji I w Sosnowcu zauważyli, że sprawcą jest najprawdopodobniej ten sam mężczyzna.

29-latek tymczasowo aresztowany

Ustalenie jego personaliów wymagało sporo pracy, jednak ostatecznie policjanci dotarli do zapisu monitoringu, na którym można było rozpoznać złodzieja. Okazał się nim doskonale im znany 29-latek. Mężczyzna był już w przeszłości karany za tego rodzaju przestępstwa. Został on namierzony i zatrzymany. Do czasu postawienia go przed obliczem prokuratora śledczy zgromadzili materiał dowodowy, na podstawie którego przedstawili mu łącznie 15 zarzutów. 14 z nich dotyczyło dokonanych przez niego włamań. Ostatni zarzut dotyczył natomiast posiadania narkotyków - 23 gramów marihuany, którą w chwili zatrzymania posiadał przy sobie sprawca. Już na tym etapie postępowania wiadomo, że najprawdopodobniej zarzuty te zostaną uzupełnione o kolejne, co do których śledczy kompletują obecnie dowody. Na podstawie materiałów zgromadzonych w tej sprawie, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego. Grozi mu teraz nawet 10 lat więzienia.