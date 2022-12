Rozpoznajesz sprawcę brutalnej kradzieży rozbójniczej? Powiadom policjantów!

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji III prowadzą postępowanie w sprawie brutalnej kradzieży rozbójniczej, do jakiej doszło w dniu 18 grudnia 2022 roku w centrum handlowym w Sosnowcu przy ulicy Zuzanny. Mężczyzna o nieustalonej jak dotąd tożsamości, aby utrzymać się w posiadaniu skradzionych z drogerii perfum, brutalnie pobił pracownika ochrony, który usiłował go ująć.

Rozpoznajesz złodzieja?

Do zdarzenia doszło 18 grudnia 2022 roku około godziny 11.45 w centrum handlowym w Sosnowcu przy ulicy Zuzanny. Mężczyzna o nieustalonej jak dotąd tożsamości, po dokonanej kradzieży zamierzał upuścić teren centrum z zrabowanymi perfumami. Kiedy pracownik ochrony usiłował go ująć, złodziej bardzo dotkliwie go pobił po czym uciekł. Pokrzywdzony trafił do szpitala. Sprawca w szamotaninie zgubił ukradziony towar.

Publikujemy jego wizerunek z prośbą o pomoc w ustaleniu jego personaliów. Osoby, które posiadają w tej sprawie jakiekolwiek informacje, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji III w Sosnowcu pod numerem telefonu 47 852 0300. Osobom przekazującym informacje zapewniamy pełną anonimowość.