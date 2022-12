Wyciągi narciarskie gotowe na zimowe szaleństwo. Górka Środulska zaprasza

Można już korzystać z wyciągów narciarskich na Górce Środulskiej. Uruchomiono nie tylko mały, ale także i duży wyciąg.

Czas na zimowe sporty

W tygodniu zapraszamy narciarzy od 15 do 22, a w weekendy od 10 do 22. W wigilię wyciągi mają być czynne od 10 a 14, a w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia między 10 a 11 Warunki do szusowania na stoku są bardzo dobre, problem w tym, że spodziewane jest ocieplenie. Jeśli nie pojawią się opady deszczu pokrywa śnieżna powinna się utrzymać.

Przewidziano zniżki dla uczestników programów Miej Więcej i Aktywny Senior.