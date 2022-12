Policjanci przypominają: savoir-vivre bezpiecznych zakupów internetowych

Internet sprawia, że niemal wszystkie produkty znajdują się w zasięgu zaledwie kilku kliknięć. Niestety "w sieci" nie trudno trafić na nieuczciwych oszustów, którzy chcą wyłudzić od nas pieniądze, dane osobowe czy dostęp do internetowego konta bankowego.

Bezpieczny zakupy w Internecie

Okres przedświąteczny charakteryzuje się wzmożonym ruchem w sklepach. Jest to czas, kiedy w Internecie szukamy okazji i inspiracji zakupowych, a portale aukcyjne i sklepy prześcigają się w ofertach. Walkę o „klienta” podejmują też cyberprzestępcy, którzy chcą nas pozbawić środków finansowych, czy danych osobowych.

Mając to na uwadze, policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, w ramach kampanii "Wylogowani” przygotowali zbiór podstawowych zasad ułatwiających bezpieczne zakupy w Internecie. Opracowany materiał profilaktyczny (plakat), oprócz publikacji w sieci został również przekazany do komend Policji na terenie województwa śląskiego, gdzie mundurowi poprzez dalszą ich dystrybucję (np. do szkół, spółdzielni osiedlowych, klubów seniora) umożliwią szerszemu gronu odbiorców zapoznanie się z przygotowanymi treściami edukacyjnym.

Zachęca się do śledzenia strony Policja Śląska, gdzie na bieżąco będą publikowane kolejne materiały dotyczące realizowanych działań w ramach kampanii "Wylogowani".