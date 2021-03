Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

7 marca o godz.11.00 zapraszamy na Rodzinne Spotkanie z Kinem MUZA. Tym razem Biuro Detektywistyczne Lasego i Mai. RABUŚ Z POCIĄGU - premiera!

Nieustraszeni detektywi znów na tropie. Tym razem Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai stanie przed trudnym zadaniem pojmania rabusia pociągów. Czy uda im się rozwikłać zagadkę przed kolejną kradzieżą, mimo że ich Biuro zostaje zamknięte?

Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Rabuś z pociągu

reż. Moa Gammel | Szwecja 2020 | 82` | dubbing | wiek: 6+

Nowa zagadka zmusza nieustraszonych detektywów do zmierzenia się nie tylko z tajemniczym rabusiem pociągów. Lokalna policja zamyka Biuro, jednak to nie powstrzymuje Lassego i Mai, którzy włączają się w poszukiwania złodzieja. Zbierają dowody, analizują fakty, lecz podejrzanych robi się coraz więcej. Do miasteczka zbliża się kolejny transport dużej sumy pieniędzy. Czy rabuś znów się pojawi? Czy uda się przyłapać złoczyńcę na gorącym uczynku? Finał sprawy jak zwykle okaże się zaskakujący!

Najnowszy film o brawurowych detektywach oparty na serii książek „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai” autorstwa uwielbianego Martina Widmarka.

07.03.2021 godzina 11:00

Sala Widowiskowo - Koncertowa MUZA, ul. Warszawska 2, Sosnowiec

Bilet w cenie: 12,00 zł

Bilety dostępne online na stronie www.kiepura.pl oraz w naszych kasach biletowych znajdujących się w MUZIE oraz Energetycznym Centrum Kultury. Zalecamy zakup biletów drogą online.

Zakup biletów jest równoznaczny z akceptacją:

ZASAD BEZPIECZEŃSTWA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH I PRZEDSIĘWZIĘCIACH KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI KLUB IM. JANA KIEPURY.