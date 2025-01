Renta wdowia – wszystko, co musisz wiedzieć

W ciągu kilku dni stycznia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypłynęło ponad 52 tys. wniosków o tzw. rentę wdowią. To połączenie renty rodzinnej z innym świadczeniem, np. emeryturą lub rentą z tytułu niezdolności do pracy. Wnioski o tzw. rentę wdowią (ERWD) można składać do 31 lipca tego roku

Renta wdowia - ponad 52 tysiące wniosków w kilka dni

Placówki ZUS przeżywają prawdziwe oblężenie seniorów, którzy składają wnioski o rentę wdowią. W ciągu kilku dni złożono ponad 52 tys. wniosków w całym kraju. W województwie śląskim do 8 stycznia złożono blisko 5,7 tys. Najwięcej w Oddziale ZUS w Sosnowcu – 1411, a następnie w Oddziale ZUS w Zabrzu – 1193 i w Oddziale ZUS w Chorzowie – 1096.

Poniżej tysiąca wniosków wpłynęło do Oddziału ZUS w Rybniku – 910, do Oddziału ZUS w Częstochowie – 718 i w Bielsku-Białej – 361.

ZUS przypomina, że wniosek o tzw. rentę wdowią (ERWD) można składać papierowo w placówkach ZUS, ale też elektronicznie przez PUE/eZUS, można go też wysłać pocztą tradycyjną.

Uprawnieni mają kilka miesięcy na złożenie wniosku

– Jeśli ktoś ma uprawnienia do renty wdowiej, czyli ma prawo do swojego świadczenia emerytalno-rentowego i renty rodzinnej po zmarłym małżonku oraz jest w odpowiednim wieku (kobieta co najmniej 60 lat, mężczyzna ukończone 65 lat), prawo do renty rodzinnej kobieta nabyła nie wcześniej niż w wieku 55 lat, a mężczyzna w wieku 60 lat oraz nie jest w związku małżeńskim, to taki wniosek może złożyć później, niekoniecznie w styczniu. Można to zrobić w lutym, w marcu, w kwietniu i również będzie on złożony w terminie. Ważne, aby to zrobić przed końcem lipca – mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Niezależnie od tego, czy ten wniosek będzie złożony w styczniu, czy w maju, czy w czerwcu wypłatę renty wdowiej uprawnione osoby otrzymają najwcześniej od lipca. Dlatego uprawnieni seniorzy do renty wdowiej nie muszą się spieszyć ze złożeniem wniosku, mają na ponad pół roku, do 31 lipca.

Zamów wizytę w ZUS – bez czekania w kolejce

Instytucja już od dawna udostępniła swoim klientom możliwość umawiania wizyt na konkretny dzień i godzinę. To duży komfort i oszczędność czasu dla osób chcących załatwić swoje sprawy osobiście w ZUS. Umawiając się na wizytę wybieramy dogodną datę i godzinę, która jest dostępna i wówczas w tym terminie zostajemy obsłużeni bez kolejki. Warto z tego skorzystać.

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią?

Zamówić wizytę w placówce ZUS można na trzy sposoby:

przez PUE ZUS (eZUS),

aplikację mZUS

oraz kontaktując się pod specjalnie do tego przeznaczonym numer telefonu.



– Warto z tego skorzystać, bo wówczas mamy pewność, że obsługa będzie wtedy, kiedy sobie zaplanowaliśmy, bez zbędnego czekania – dodaje rzeczniczka.

Numery telefonów w woj. śląskim do zamawiania wizyt w placówkach ZUS

Lp Oddział ZUS Nr telefonu

do rezerwacji wizyty 1 Bielsko-Biała 33 825 30 23 2 Chorzów 32 349 06 81 3 Częstochowa 34 368 93 37 4 Rybnik 727 690 822 5 Sosnowiec 32 368 33 77 6 Zabrze 32 393 22 08

Sprawdź, czy masz prawo do dwóch świadczeń – to warunek konieczny do renty wdowiej

Przyznanie renty wdowiej będzie możliwe, jeśli wdowa lub wdowiec mają ustalone prawo dwóch świadczeń, swojego i renty rodzinnej po zmarłym małżonku. W przypadku, gdy do tej pory nie ubiegali się o przyznanie renty rodzinnej, ponieważ świadczenie po współmałżonku byłoby mniej korzystne, powinni najpierw złożyć o to wniosek (formularz ERR). Podobna sytuacja dotyczy osób pobierających rentę rodzinną, które nigdy nie wnioskowały o przyznanie swojego świadczenia (emerytury), bo wiedzieli, że renta rodzinna jest dla nich finansowo korzystniejsza.

Renta wdowia to tak naprawdę łączenie dwóch świadczeń, zbieg świadczeń, dlatego wnioskodawca musi mieć prawo do swojego świadczenia i renty rodzinnej. W przypadku, gdy nie ma ustalonego prawa do dwóch świadczeń, tylko do jednego, najpierw trzeba złożyć wniosek o drugie świadczenie (tj. o rentę rodzinną lub o swoją emeryturę), a dopiero, potem gdy zostanie przyznane, składamy wniosek o rentę wdowią (formularz ERWD) - ważne, by wniosek o rentę wdowią złożyć do 31 lipca.

Taka kolejność ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie wniosku o łączenie wypłaty obu świadczeń.

Maksymalna wysokość świadczeń

Wysokość sumy świadczeń ustalonych w zbiegu nie może przekroczyć trzykrotności kwoty najniższej emerytury, tj. obecnie 3 x 1780,96 zł, czyli łącznie 5342,88 zł. Do tego limitu wliczane są także świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki wypłacane na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów. Jeśli suma świadczeń w zbiegu przekroczy trzykrotność najniższej emerytury, świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia.

Każda osoba zainteresowana rentą wdowią ma możliwość wyliczenia wysokości świadczeń w zbiegu. Można to zrobić za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie internetowe zus.pl. Na stronie internetowej ZUS jest też ankieta, która pomoże w ustaleniu prawa do renty wdowiej.