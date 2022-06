Przyłapany przez policjantów włamywacz schował się w szafie

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji II na gorącym uczynku zatrzymali włamywacza. Kiedy zaskoczyli go we wnętrzu domu, do którego wszedł, próbował ukryć się przed nimi w szafie. 37-latek odpowie za usiłowanie włamania.

37-latek schował się w... szafie

Policjanci z sosnowieckiej dwójki zostali zaalarmowani przez kobietę, która dogląda aktualnie pustej posesji w dzielnicy Pogoń, że ktoś zabarykadował się od wewnątrz i nie może wejść do środka. Przybyli na miejsce mundurowi również nie byli w stanie wejść do domu, więc poproszono o pomoc strażaków. Dzięki ich wsparciu policjanci weszli do domu przez okno balkonowe na piętrze.

Wnętrze początkowo wydawało się puste, jednakże w trakcie przeszukania uwagę policjantów zwróciły przedmioty przygotowane do wyniesienia. Po sprawdzeniu ewentualnych możliwych dróg wyjścia nabrali pewności, że sprawca nie opuścił jeszcze domu. Po dokładniejszym sprawdzeniu okazało się, że się nie mylą, gdy w jednym z pokoi otworzyli szafę, spostrzegli ukrywającego się tam rabusia.

Zatrzymany 37-latek usłyszał już zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem. Grozić mu może nawet do 10 lat więzienia.