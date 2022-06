500 plus: ZUS podaje nowe terminy wypłat świadczenia

Od początku czerwca obsługą świadczenia 500 plus zajmuje się tylko ZUS. Dla osób pobierających świadczenie wychowawcze oznacza to nowe terminy wypłat.

ZUS zmienił terminy wypłat 500+

Od 1 czerwca ZUS przejął całkowitą odpowiedzialność za realizację i wypłatę świadczeń w ramach programu 500+. Od tego dnia rozpoczął się nowy okres rozliczeniowy, który potrwa do 31 maja 2023 roku. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na wysokość dochodów w rodzinie. Pieniądze będą wypłacane tylko w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

- Wypłaty świadczenia wychowawczego 500 plus na okres świadczeniowy będą realizowane w dziesięciu terminach płatności: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22. dzień każdego miesiąca. Przydział konkretnego terminu płatności następuje automatycznie, losowo. Ustalony dzień płatności będzie obowiązywał przez cały okres, na który zostało przyznane świadczenie. Wskazany termin płatności oznacza, że w tym dniu powinien nastąpić wpływ środków na konto klienta – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Jeżeli wniosek o świadczenie wychowawcze, na nowy okres świadczeniowy został rozpatrzony do końca maja br., termin pierwszej wypłaty w czerwcu będzie terminem, w którym świadczenie będzie wypłacane również w kolejnych miesiącach. Natomiast w sytuacji, gdy wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie rozpatrzony po maju br., wówczas pierwsza płatność świadczenia zostanie zrealizowana w najbliższym technicznie możliwym terminie dziennym, a kolejne płatności świadczenia zostaną zrealizowane w ustalonym stałym terminie płatności.

Rodzice, którzy do 30 kwietnia złożyli prawidłowo wypełniony wniosek o 500 plus na nowy okres, pierwszą wypłatę świadczenia otrzymają w czerwcu. Jeśli złożyli wniosek w maju - w lipcu, a w czerwcu – w sierpniu.

500 plus - jak złożyć wniosek?

Jeżeli rodzic chce mieć wypłacone świadczenie 500 plus za czerwiec, to najpóźniej do końca miesiąca musi elektronicznie złożyć ten wniosek. Może to zrobić albo za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS, albo portalu Emp@tia, albo bankowości elektronicznej.

– Od 1 czerwca świadczenie jest przyznawane od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Zatem jeśli ktoś zapomni wysłać wniosek o 500 plus w czerwcu i zrobi to dopiero w lipcu, to za czerwiec nie będzie miał przyznanego świadczenia – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

Wyjątek stanowią rodzice, którym urodziło się dziecko. Oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku.