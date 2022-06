Dzień Dziecka dla wszystkich fanów Heliosa!

Czerwiec to piękny miesiąc, nie tylko dla dzieci! W powietrzu już czuć upragnione wakacje, a jego pierwszy dzień to święto każdego – bez względu na wiek! Dlatego też Helios tak chętnie wita na seansach familijnych wszystkich, bez wyjątku i raczy swych widzów wspaniałymi filmami w przeróżnych gatunkach. W tym roku naprawdę jest w czym wybierać, a więc niech Dzień Dziecka trwa i zachwyca wszystkich miłośników wielkich filmowych wrażeń!

"DOGTANIAN. PSI MUSZKIETERIER"

Wśród propozycji dla najmłodszych znalazła się animacja „DOGTANIAN. PSI MUSZKIETERIER”, inspirowana klasyczną powieścią Aleksandra Dumasa. Atos, Portos, Aramis i Dogtanian to historia ich przyjaźni w służbie Królowi Francji!

"PAN WILK i SPÓŁKA. BAD GUYS"

„PAN WILK i SPÓŁKA. BAD GUYS” to kolejna animacja dla dzieci, i nie tylko! Po latach bycia najbardziej poszukiwanymi złoczyńcami ekipa zostaje w końcu złapana. Pan Wilk zawiera umowę, aby uratować ich wszystkich od kary: postanawia, że będą dobrymi obywatelami. Czy ktoś w to wierzy?

"DETEKTYW BRUNO"

„DETEKTYW BRUNO” to miłośnik zagadek i fan serialu o tym samym tytule. Ma osiem lat, mieszka w rodzinnym domu dziecka i wpada na trop urodzinowego skarbu. Postanawia wynająć najlepszego detektywa na świecie, czyli właśnie Bruna. Od tego momentu świat ich obydwu wywraca się do góry nogami!

Przy okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Helios przygotował dodatkowe atrakcje przed wybranymi seansami tych filmów właśnie 1 czerwca. Na dzieci czekają niepowtarzalne wrażenia w ramach pełnego konkursów i radości rodzinnego wydarzenia.

"Top Gun: Maverick"

Na punkcie filmu „Top Gun: Maverick” świat wprost oszalał, a Tom Cruise wleciał na szczyt światowych box office’ów bijąc przy tym szereg filmowych rekordów! Emocji, jakie towarzyszą przy oglądaniu tego filmu nie da się opisać słowami, ale jedno jest pewne: właśnie tak powinno się kręcić sequele kultowych produkcji! Maverick odnalazł swoje miejsce jest pilotem oblatywaczem, ale szkoła Top Gun potrzebuje go bardziej. Tam czekają wyzwania: przygotowanie młodych pilotów do szaleńczej misji oraz stawienie czoła demonom przeszłości...

Podczas najbliższego weekendu film będzie dostępny także w ukraińskiej wersji językowej. Przy okazji tej premiery Helios zaprasza do wzięcia udziału w ODLOTOWYM KONKURSIE z fantastycznymi nagrodami. Zadanie jest bardzo przyjemne, a nagroda - nieziemska!

"Doktor Strange w multiwersum obłędu"

Doktor Strange powalczy o utrzymanie miana najlepiej zarabiającego filmu tego roku właśnie z eskadrą pilotów TOP GUN. Obie produkcje robią spektakularne wrażenie, takiego szaleństwa na ekranie nie można przegapić! „Doktor Strange w multiwersum obłędu” zabiera widzów w niesamowite, pełne niebezpieczeństw alternatywne światy, by stawić czoła nowemu tajemniczemu przeciwnikowi...

"FOKI kontra REKINY"

Aby spotkać bohaterów nowej animacji „FOKI kontra REKINY”, widzowie będą musieli zanurzyć się w morskie głębiny. Tu poznają Quinn’a, który jest uroczą, ale i zadziorną foką, o czym przekona się niejeden rekin. To one zadomowiły się w podwodnej okolicy i zjadają wszystko, co najlepsze. Tak być nie może! Quinn postanawia skompletować drużynę marzeń i przepędzić raz na zawsze gang rekinów. Gdy na horyzoncie pojawi się uczta w postaci ławicy sardynek – podwodne manewry najwyższy czas będzie zacząć!

"Wielka wyprawa Molly"

Helios nie zapomina również o najmłodszych widzach z Ukrainy, na których czeka przygoda w towarzystwie sympatycznej rodzinki Potworowskich czyli „Wielka wyprawa Molly”. Rodzice Molly szykują się do przyjścia na świat potomka i wyruszają w podróż na odległą wyspę, na której przychodzą na świat wszyscy członkowie klanu potworów – przed nimi wiele wspaniałych przygód i ogromne wyzwania. Tradycyjnie bilety na pokazy dla ukraińskich dzieci w Heliosie są dostępne bezpłatnie.

"Trzy piętra"

Kino Konesera zaprezentuje 6 czerwca dramat obyczajowy w reżyserii Nanni Moretti „Trzy piętra”. Ten pełen zaskakujących zwrotów akcji film rozpoczyna się od wypadku. Tragedia odciśnie piętno na małżeństwie surowego sędziego, a inne dramatyczne zdarzenie z udziałem wiekowego sąsiada położy się cieniem na losach dwóch sąsiadujących rodzin.

HALKA Stanisława Moniuszki

8 czerwca cykl Helios na Scenie „wystawi” HALKĘ Stanisława Moniuszki - jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich oper. Jej ładunek emocjonalny przyrównuje się do „Madame Butterfly” Pucciniego. Wiedeńską inscenizację wyreżyserował Mariusz Treliński, dyrektor artystyczny Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, a zza dyrygenckiego pulpitu poprowadził Łukasz Borowicz, znany ze znakomitych interpretacji muzyki polskiej.

"8 rzeczy, których nie wiecie o facetach"

W czwartek, 9 czerwca w ramach cyklu Kultura Dostępna szykuje się natomiast szalona komedia o męskich słabościach czyli „8 rzeczy, których nie wiecie o facetach”. O pięć lat starsi, ale niekoniecznie dojrzalsi panowie znowu ruszą do akcji! Siła przyjaźni, chwile wzruszenia i szalone przygody. W rolach głównych – plejada gwiazd: Alicja Bachleda-Curuś, Maciej Zakościelny, Mikołaj Roznerski, Zbigniew Zamachowski, Piotr Głowacki oraz Leszek Lichota.

Po szczegółowe informacje dotyczące repertuaru warto zajrzeć na stronę www.helios.pl oraz do nowej, mobilnej aplikacji Heliosa. Wcześniejszy zakup biletu to nie tylko gwarancja zajęcia ulubionego miejsca w kinowej sali, ale także korzystniejsza cena. Do zobaczenia!