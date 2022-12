Przedłużona "15-stka" już na trasie

Nowa trasa linii tramwajowej nr 15 w sosnowieckiej dzielnicy Zagórze została w poniedziałek oddana do ruchu! Inauguracyjny przejazd liniowy nastąpił 19 grudnia po godz. 14:00.

Ważna chwila dla Tramwajów Śląskich

W najbliższy poniedziałek 19 grudnia dokładnie o 14:09 pierwszy raz liniowy tramwaj wyruszył w nową trasę z przystanku Zagórze Centrum Przesiadkowe. Do pokonania miał nieco ponad trzy kilometry, zatrzymując się po drodze na kolejnych pięciu nowych przystankach. Do przystanku końcowego Zagórze Rondo Jana Pawła II dojechał po sześciu minutach – o 14:15. Wszystkie następne kursy linii nr 15 będą już realizowane na trasie: Katowice pl. Wolności – Zagórze Rondo Jana Pawła II. Ich częstotliwość utrzymana zostanie na obecnym poziomie – co 15 minut.

– Z pewnością z tych pierwszych kursów linii nr 15 na nowym torowisku w Zagórzu będą chcieli skorzystać nie tylko mieszkańcy Zagórza, ale także miłośnicy z innych miast, którzy od jakiegoś czasu dopytują nas o otwarcie linii. Dlatego też ten pierwszy kurs zaplanowaliśmy dopiero po 14:00, a nie po 5:00 rano – mówi Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie S.A. Przejazd nowym odcinkiem w Zagórzu zajmie 6 minut. Pełen rozkład jazdy dla linii nr 15 opublikowany zostanie niebawem na stronie Zarządu Transportu Metropolitalnego. – Po czterdziestu latach Tramwaje Śląskie wybudowały kolejny odcinek linii tramwajowej bezpiecznej tak dla środowiska, jak i dla mieszkańców. Pokazuje to, że wspólnie da się wiele osiągnąć. Bardzo ważne jest również finansowanie zewnętrzne tej inwestycji. Bez dofinansowania unijnego ta inwestycja transportowa nie byłaby możliwa. Wierzę, że kolejne środki unijne w naszych budżetach się znajdą – mówił podczas części oficjalnej, która miała miejsce przedpołudniem prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.

Dla Tramwajów Śląskich to ważny moment, bo po raz pierwszy od czterdziestu lat tramwajarze otwierają nową linię podczas, gdy w ostatnich latach więcej mówiło się o zamknięciach niektórych odcinków.

– Pierwsza jaskółka wiosny nie czyni, ale kierunek jest dobry. Realizujemy kolejne zadanie w Katowicach, przygotowujemy też projekty na nową perspektywę unijną – przyznał Bolesław Knapik, prezes zarządu Tramwajów Śląskich SA, który zapowiada też kolejną inwestycję w Sosnowcu.

– Jesteśmy na etapie projektowania linii od ronda Jana Pawła II w kierunku ronda Żołnierzy Wyklętych – mówił prezes. – Wówczas będziemy mogli powiedzieć, że linia jest zamknięta i mam nadzieję, że nie będziemy na to czekać kolejnych czterdziestu lat – dodał prezydent Chęciński.

W uroczystości otwarcia nowej linii wzięli też udział posłowie i senatorowie z okręgu sosnowieckiego, minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, a także przedstawiciele wykonawców inwestycji i ZTM.

Nowy dwutorowy odcinek liczy 3 kilometry długości. Powstało na nim sześć przystanków. Pierwszy to Zagórze Centrum Przesiadkowe, czyli zintegrowany przystanek tramwajowo-autobusowy zlokalizowany na nowym wiadukcie w ciągu ul. Braci Mieroszewskich. Kolejne dwa zbudowano w rejonie ul. Białostockiej – pierwszy przy skrzyżowaniu Białostockiej i ul. Blachnickiego, drugi przed skrzyżowaniem z al. Paderewskiego. Przystanek Zagórze Aleja Paderewskiego będzie zintegrowany z przystankiem autobusowym o tej samej nazwie. Przystanek Zagórze Gwiezdna znajduje się przy targowisku i przystankach autobusowych przy Placu Papieskim. Końcowy przystanek znajduje się na nowej pętli na rondzie Jana Pawła II.