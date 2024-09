Przed nami wykład “Nie tylko dworzec i wodociągi – Maczki – zagłębiowskie Chatou”

23 września 2024 o godz.17.00 Teatr Zagłębia zaprasza na wykład “Nie tylko dworzec i wodociągi – Maczki – zagłębiowskie Chatou”.

Część cyklu „Sosnowiec. Zacznijmy od początku”

W drugiej połowie XIX w. mieszkańcy Paryża, chcąc znaleźć wytchnienie od zgiełku miasta, wyjeżdżali do pobliskich miejscowości. W jednej z nich – Chatou – August Renoira namalował słynny obraz „Śniadanie wioślarzy”. Mieszkańcy Zagłębia Dąbrowskiego również mieli swoje – Chatou. Chcąc odpocząć na łonie przyrody, wyjeżdżali do pobliskich Maczek. Prelekcja będzie okazją do prześledzenia walorów rekreacyjnych, jakie oferowała osada zlokalizowana nad Białą Przemszą.

Organizatorem spotkania jest Fundacja Szafa Gra, partnerem projektu Teatr Zagłębia. Wykład jest częścią cyklu „Sosnowiec. Zacznijmy od początku” – zadania finansowanego ze środków Gminy Sosnowiec.