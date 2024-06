Przed nami pokaz sztuki “Wykludzeni” w ramach OFF w Zagłębiu

22.06.2024 r. w Przystanku Otwartej Kultury w ramach OFF w Zagłębiu, przy współpracy z Teatrem Zagłębia w Sosnowcu wystawiona zostanie sztuka “Wykludzeni” w reżyserii Macieja Dziaczko i Marcina Stachonia.

Sztuka „Wykludzeni”

W 1999 roku, dwa lata po powodzi tysiąclecia, zapada decyzja o budowie zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu Dolnym. W niecce planowanej inwestycji znajduje się jednak założona w XIII wieku wieś Nieboczowy. Mieszkańcy najpierw bronią się przed wysiedleniem, a potem walczą o przeniesienie i odtworzenie wsi.

Opowieść pełna jest mało znanych i zaskakujących faktów, wszak nie mówiło się głośno o najazdach wojska i antyterrorystów, którzy w sukcesywnie opuszczanych domach urządzali (często prowadzone w nocy) ćwiczenia. Poruszająco brzmią opisy przeniesienia lokalnego cmentarza i związanych z tym ekshumacji. Szokuje postawa niektórych urzędników, dla których liczył się tylko cel, jakim było pozbycie się mieszkańców i rozpoczęcie budowy zbiornika. Zaskakuje również dystans i pokora, z jaką mieszkańcy opowiadają o swojej dwudziestoletniej przeprawie do nowej ziemi obiecanej.

„Wykludzeni” to opowieść o bohaterskiej społeczności Nieboczowików, którzy zmuszeni są zbudować nie tylko domy, ale także swoje życie na nowo. Do powstającej wsi zabierają ze sobą wszystko, co tylko możliwe, nie zapominając o zmarłych przodkach, którzy są nieodłączną częścią ich historii. Tekst powstał w ramach programu „Teatr na faktach”, organizowanego przez Instytut Grotowskiego we Wrocławiu. Autor Marcin Stachoń odbył szereg rozmów z mieszkańcami wsi Nieboczowy; na bazie tych wywiadów zbudowana została historia „Wykludzonych”.

Tekst: Marcin Stachoń

Reżyseria: Maciej Dziaczko, Marcin Stachoń

Wideo i dźwięk: Maciej Dziaczko, Jakub Maćkowiak, Marcin Stachoń

Obsada:

Alina Bachara

Maciej Dziaczko

Paulina Koniarska

Dawid Kozak

Magdalena Owczarek (głos z offu)

Wydarzenie realizuje Grupa Artystyczna Teatr T.C.R. Organizatorzy: Przystanek Otwartej Kultury Sosnowiec, Teatr Zagłębia w Sosnowcu.