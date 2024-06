Emocjonujący repertuar kin Helios

Nadchodzący tydzień przyniesie dawkę różnorodnych kinowych doznań! Widzowie mogą spodziewać się wyczekiwanej premiery animacji „W głowie się nie mieści 2”, jak również specjalnych seansów pierwszego odcinka nowego sezonu serialu HBO Original „Ród smoka”. Na wielkich ekranach zagoszczą też sportowe emocje za sprawą transmisji meczów UEFA EURO 2024 oraz wyjątkowe cykle tematyczne.

W głowie się nie mieści 2

„W głowie się nie mieści 2” to kontynuacja przeboju od Disney i Pixar, dzięki której widzowie będą mogli poznać dalsze losy Riley. W życiu świeżo upieczonej nastolatki wszystko szybko się zmienia, a grono Emocji znacznie się powiększa. Do Radości, Smutku, Złości, Strachu i Odrazy dołączają między innymi Obawa i Wstyd. To dopiero początek kłopotów, bo między Emocjami dochodzi do konfliktów, które znacząco wpływają na kształtującą się osobowość dziewczyny. Do kin warto wybrać się tym bardziej, że pierwsza część stała się jedną z najwyżej ocenianych animacji poprzedniej dekady.

Ród smoka

W poniedziałek, 17 czerwca, na wielkich ekranach odbędą się wyjątkowe projekcje – tym razem nie chodzi o premierę filmu, lecz serialu! Popularna seria HBO Original „Ród smoka” powraca z kontynuacją opowieści o historii rodu Targaryenów. Sieć kin Helios, dzięki współpracy z platformą Max, jako jedyna wyświetli pierwszy odcinek wyczekiwanej produkcji podczas bezpłatnych seansów. Aby otrzymać zaproszenia, wystarczy dokonać rejestracji na stronie: rodsmoka.helios.pl do 14 czerwca, a następnie jak najszybciej odebrać je w kasie kina – liczba miejsc jest ograniczona.

Garfield

W repertuarze na nadchodzący tydzień znalazły się także liczne tytuły dla najmłodszych. Animacja „Garfield”, czyli kolejna odsłona przygód najsłynniejszego ekranowego kota, już stała się hitem! Film ukazuje dzieciństwo bohatera, jak również jego spotkanie z dawno niewidzianym ojcem. Rodzic z miejsca wciąga syna do udziału w zabawnym napadzie. Inną propozycją dla kinomanów w każdym wieku jest „Jurek Maskonurek: Misja Puffinów”. Tytułowa postać wraz z grupą przyjaciół to ptaki, zamieszkujące północną krainę – Tajgogród. Razem muszą powstrzymać nikczemnego morsa, Otto von Arktusa, przed zatruwaniem Arktyki, a także ocalić mieszkańców i przyrodę.

Basia. Jestem w sam raz

„Basia. Jestem w sam raz” to z kolei polska produkcja dla dzieci, przedstawiająca energiczną dziewczynkę – bohaterkę lubianego cyklu książek. Optymistyczna bajka pokazuje, że każdy dzień może być okazją do nauki, jak też do przeżywania niesamowitych przygód. Basia pójdzie na zakupy, spędzi dzień na placu zabaw oraz zorganizuje urodziny w muzeum. Ponadto w niedzielę, 16 czerwca, we wszystkich kinach odbędą się Filmowe Poranki. Tym razem w ramach cyklu zostanie wyświetlony zestaw odcinków serialu „Barbapapa”, natomiast seanse poprzedzą konkursy dla młodych widzów.

Bad Boys: Ride or Die

Wśród wyświetlanych aktualnie filmów kinomani mogą odnaleźć różnorodne filmowe gatunki. „Bad Boys: Ride or Die” to kontynuacja przygód duetu policjantów z Miami. Marcus i Mike chcą oczyścić imię kapitana Howarda, który został niesłusznie oskarżony o współpracę z kartelem narkotykowym. Tropiąc spisek, sami wpadają w tarapaty – ścigają ich gangsterzy, jak również inni policjanci. Na wielkich ekranach wyświetlany jest też horror „The Watchers”, przybliżający przeżycia uwięzionych w dziewiczej, irlandzkiej puszczy. Grupa jest nieustannie śledzona przez tajemnicze stworzenia.

Furiosa: Saga Mad Max

Widzowie nadal mogą zapoznać się z produkcją „Furiosa: Saga Mad Max”, ukazującą młodość imperator Furiosy – jej porwanie, a następnie drogę do zemsty i powrót do domu. Tytuł cieszy się wysokimi ocenami od krytyków i zachwyca widowiskowymi efektami specjalnymi. Ponadto w sobotę, 15 czerwca, w kinach odbędą się specjalne pokazy dokumentalnego filmu o tematyce religijnej – „Wolni. Podróż do wnętrza”, przedstawiającego życie w klasztorach zamkniętych.

UEFA EURO 2024

UEFA EURO 2024 zbliżają się wielkimi krokami, a w wybranych kinach Helios będzie można śledzić na żywo mecze z udziałem biało-czerwonych! Już w niedzielę, 16 czerwca polska reprezentacja zagra pierwsze spotkanie z Holandią.

Spotkania filmowe z kinem Helios

W nadchodzącym tygodniu nie zabraknie lubianych spotkań filmowych. W poniedziałek, 17 czerwca, na wielkich ekranach zagości Kino Konesera z hiszpańskim thrillerem „Do granic”. Diego i Elena chcą rozpocząć nowe życie w Stanach Zjednoczonych, jednak zostają zatrzymani na lotnisku. W czwartkowe popołudnie, 20 czerwca widzowie będą mogli nadrobić seans najnowszego filmu Agnieszki Holland „Zielona granica” w ramach cyklu Kultura Dostępna. Ta poruszająca produkcja uświadamia, że każdy może nieoczekiwanie znaleźć się w sytuacji granicznej i dokonywać wyborów pomiędzy dobrem a złem.

Szczegóły dotyczące seansów oraz bilety można znaleźć na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kinowych w całej Polsce. Dokonując zakupu wcześniej, można wybrać najlepsze miejsca, a także – zaoszczędzić.

