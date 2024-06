Sukces UKS Dwójka Sosnowiec na Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta

7 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 6 w Sosnowcu, odbył się Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Sosnowca w tenisie stołowym. W zawodach wzięli udział młodzi sportowcy z różnych szkół, rywalizując o trofeum.

Wyśmienity występ UKS Dwójka Sosnowiec

Reprezentanci UKS Dwójka Sosnowiec, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13 w Sosnowcu, spisali się znakomicie. Drużyna w składzie:

Natalia Wójcik

Adriana Najaryan

Eryk Witek

Olivier Tyliba

Mateusz Wolnicki

Dominik Lipczewski

Adrian Najaryan

Patryk Lipczewski

zaprezentowała wysoki poziom umiejętności i ducha sportowej rywalizacji, co zaowocowało zdobyciem drużynowego drugiego miejsca w Sosnowcu. Ten sukces jest wynikiem ciężkiej pracy, zaangażowania oraz wsparcia, jakie młodzi zawodnicy otrzymują od swojego trenera.

Wielkie osiągnięcie

Zawodnicy UKS Dwójka Sosnowiec zasługują na wielkie brawa za swoją determinację i znakomitą grę. Gratulujemy całej drużynie oraz trenerowi Adrianowi Eliaszowi za ich ciężką pracę i zaangażowanie, które doprowadziły do tego wspaniałego osiągnięcia. To nie tylko sukces sportowy, ale również dowód na to, że z pasją i wsparciem można osiągnąć wielkie rzeczy.