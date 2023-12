Promocja albumu "Pamięć o powstaniu styczniowym w Zagłębiu" w Sosnowcu

Stowarzyszenie Miłośników Fotografii w Sosnowcu i Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu zapraszają na promocję Albumu pt. „Pamięć o powstaniu styczniowym w Zagłębiu”, która odbędzie się w piątek 15 grudnia o godz. 18.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu. Wstęp wolny.

Album "Pamięć o powstaniu styczniowym w Zagłębiu"

Album ten jest zwieńczeniem długoterminowego projektu, realizowanego na terenie Sosnowca i Zagłębia Dąbrowskiego. Bezpośrednim powodem podjęcia tematu była obchodzona w 2023 roku 160. rocznica wybuchu powstania. Celem projektu było włączenie się w proces przywracania pamięci o tym zrywie narodowym – zarówno w przestrzeni publicznej, jak i osobistej. Powstanie, oprócz wymiaru ogólnokrajowego, miało także wydźwięk regionalny, bliski mieszkańcom. W Zagłębiu ludność ofiarnie zaangażowała się w walki zbrojne i różne formy pomocy powstańcom. Mieszkańcy zaciągali się do oddziałów powstańczych, podejmowano próby produkcji broni palnej, zawiązywano początki nowej władzy. A wszystkie te wydarzenia rozegrały się na tej konkretnej ziemi: w Sosnowcu, Ojcowie, Sławkowie i innych. Patrząc na dzisiejsze, industrialne otoczenie, aż trudno uwierzyć, że miały tu miejsce krwawe bitwy i przemarsze carskiego wojska. Jak odnaleźć pamięć o tamtych wydarzeniach? Jak uchwycić ją na zdjęciu?

Przed takim wyzwaniem stanęli członkowie SMF-u. Tropili pamięć wielkiego zrywu narodowowyzwoleńczego, ale również losy jego uczestników. Poszukiwali miejsc, w których rozegrały się wydarzenia sprzed półtora stulecia. Wymagało to czasu, zaangażowania, żmudnego odkrywania, co pozostało i co można jeszcze zobaczyć. Jednak przede wszystkim wymagało to namysłu – nad przeszłością, nad kruchością ludzkich działań, nad przemijaniem.

Jak napisał we wstępie do albumu Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński:

"Dziś, kiedy już odeszli naoczni świadkowie, to od nas zależy, czy pamięć przetrwa..."

Tekst o powstaniu styczniowym, który można przeczytać w albumie, napisał pasjonat historii naszego regionu – Dariusz Jurek. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję posłuchać jego refleksji, spotkać się z autorami zdjęć, obejrzeć prezentację multimedialną poświęconą albumowi.