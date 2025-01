Próbował wyłudzić pieniądze za wykonanie przeglądu samochodu. Odpowie nie tylko za to

Mundurowi z komisariatu II zatrzymali mężczyznę podejrzanego o usiłowanie oszustwa oraz posiadanie znacznej ilości narkotyków. Policjanci ustalili, że mężczyzna próbował wyłudzić od kobiety pieniądze za wykonanie przeglądu należącego do niej samochodu. Stróże prawa odzyskali pojazd, a w mieszkaniu 47-latka znaleźli narkotyki. Mężczyzna usłyszał już prokuratorskie zarzuty i został objęty policyjnym dozorem.

Odpowie również za posiadanie narkotyków

Według zgłoszenia kobieta miała użyczyć należącego do niej fiata dwóm mężczyznom. W pewnym momencie skontaktowali się oni z pokrzywdzoną i zażądali od niej pieniędzy w kwocie 500 złotych za rzekome wykonanie przeglądu pojazdu. Mężczyźni kilkukrotnie kontaktowali się jeszcze z pokrzywdzoną i z czasem żądana kwota za „załatwienie” przeglądu wzrosła do 4000 złotych. Wtedy też kobieta postanowiła zgłosić ten fakt mundurowym.

Policjanci natychmiast przystąpili do pracy i ustalili jednego z mężczyzn, który dopuścił się próby wyłudzenia. Był to 47-letni mieszkaniec Sosnowca. Mężczyzna został zatrzymany. Mundurowi ustalili również miejsce, w którym znajdował się fiat należący do zgłaszającej i przekazali go kobiecie. Nie był to jednak koniec problemów 47-latka. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli znaczne ilości narkotyków – m.in. amfetaminy oraz metaamfetaminy.

Sosnowiczanin stanął przed obliczem prokuratora i usłyszał zarzut za usiłowanie oszustwa oraz posiadanie znacznej ilości narkotyków. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem.