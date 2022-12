Na początku nowego roku ponownie ruszą prace związane z adaptacją części budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Piłsudskiego. To tam powstanie nowy oddział żłobka miejskiego. Inwestycja będzie większa niż początkowo planowano.

Modernizacja skrzydła budynku będzie kosztowała 1,9 mln zł, a prace powinny zakończyć się w wakacje, by oddział dla 25 maluchów mógł ruszyć od września 2023 roku. Przed wykonawcą, którym jest katowicka firma PRIM BUD, miasto postawiło szerszy zakres prac niż na początku planowało. Wyremontowane zostanie całe patio szkoły. To około 1200 metrów kwadratowych powierzchni.

– Żeby to dobrze zobrazować: to tak duża przestrzeń, że można by wybudować na niej dom i mieć jeszcze spory ogródek. Pierwotnie remontem miała być objęta tylko część patio. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na całość, która będzie podzielona na przestrzeń dla uczniów szkoły i dla maluchów, tak by najmłodsi czuli się w pełni bezpiecznie – tłumaczy Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.