Powstanie kwitnący labirynt w ZSS nr 4 w Sosnowcu!

W Sosnowcu, w Ogrodzie Polisensorycznym Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 powstanie nowy kwitnący labirynt.

W poniedziałek, 3 czerwca (w godz. 10.00 – 14.00) edukatorki i edukatorzy Klubu Gaja razem ze społecznością szkoły posadzą w labiryncie 200 roślin – róż rabatowych, tawuł szarych, śmiałków darniowych, trzęślic modrych i powojników alpejskich. Ogród zyska nowe koło aktywności dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami, które uczęszczają do ZSS nr 4. Podczas warsztatów uczestnicy zbudują także domki dla zapylaczy oraz budki lęgowe dla ptaków i wiewiórek. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „Święto Drzewa – ogrody dla przyrody 2024-26” współfinansowanego ze środków Fundacji Drzewo i Jutro.

Klub Gaja rozpoczął działania w Ogrodzie Polisensorycznym od wykonania koncepcji nowych nasadzeń roślin w kole aktywności – labiryncie, który wcześniej obsadzono bukszpanem. Niestety z powodu ataku ćmy bukszpanowej trzeba było usunąć zniszczone krzewy. Architektka krajobrazu, projektując nowy labirynt o średnicy 15 metrów, wzięła nie tylko pod uwagę potrzeby osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami, ale także potrzebę zwiększenia różnorodności biologicznej tego terenu. Centralne miejsce w środku labiryntu zajmie metalowa altanka z alpejskimi powojnikami. Wokół powstaną ścieżki obsadzone roślinami przyjaznymi dla owadów zapylających i innych małych zwierząt.

– Dobór roślin do projektowanego labiryntu nie był łatwy. Przede wszystkim musiały zostać uwzględnione potrzeby użytkowników, czyli głównie dzieci, co oznacza, że rośliny nie mogły mieć kolcy, czy cierni oraz być trujące. Z drugiej strony chcieliśmy zasadzić rośliny rodzime, zwiększające bioróżnorodność Parku. Mamy więc tu rośliny rodzime w postaci trzęślicy modrej i śmiałka darniowego. Są to trawy, które tworzą obfite, kwiatostany i pozostają atrakcyjne jesienią oraz zimą. Nasadzone zostały też róże rabatowe odmiany bezkolcowej „Street dance” oraz tawuła szara „Grefsheim”. Tawuły będą zdecydowanie silnym a kcentem wiosennym, z uwagi na wczesną porę kwitnienia, natomiast róże przejmą pałeczkę wczesnym latem i będą kwitły aż do jesieni. Róże i tawuły tworzą zewnętrzną i wewnętrzną granicę labiryntu, natomiast trawy zostały posadzone w części środkowej – mówi Ewa Nowacka, architektka krajobrazu