Powstanie film o Janie Kiepurze

Trójosobowy zespół, czyli Marek Bielecki – scenarzysta, Gerwazy Reguła – reżyser i Tomasz Katan – producent zamierzają stworzyć film i dwuodcinkowy serial o najsłynniejszym polskim tenorze, czyli o Janie Kiepurze i jego niezwykłym życiu.

– Powstaje wielki film. Będzie to produkcja ponadczasowa, nie tylko dla kina europejskiego, ale także dla kina światowego. Wielka podróż przez cały świat, przez barwne życie Jana Kiepury, które rozpoczęło się w Sosnowcu, w piekarni przy ul. Miłej, gdzie razem z rodzicami i młodszym bratem ciężko pracował, by sprzedać choć kilka bochenków chleba – zapowiada Marek Bielecki. – To był człowiek, który sztukę operową wyniósł na ulicę. Rozmawiał z przywódcami krajów, koronowanymi głowami, a dla prostych ludzi śpiewał wszędzie, z dachów samochodów, balkonów, na dworcach i lotniskach. I twierdził: „Nie wziąłem za to ani centa” – dodaje.

Jan Kiepura to jeden z najwybitniejszych sosnowiczan w historii miasta. Urodził się w istniejącym do dzisiaj domu przy ul. Majowej na Pogoni, a wychowywał we wspomnianym, choć nieistniejącym już budynku przy ul. Miłej na Starym Sosnowcu. Jak argumentuje producent filmu, wybór tej postaci nie był przypadkowy.

– Uważamy, że obok Jana Pawła II to najsłynniejszy Polak, który zrobił największą karierę medialną i wokalną. Mogę jedynie zdradzić, że nie będzie to typowy film biograficzny, ale raczej historia nielinearna. Chcielibyśmy ruszyć z pierwszymi zdjęciami już w przyszłym roku – zdradza Tomasz Katan.

Autorzy projektu trafili do Sosnowca, by tutaj promować swój pomysł. – Musieliśmy zacząć od Sosnowca, bo właśnie w tym mieście urodził się Kiepura i na pewno część zdjęć nakręcimy w jego rodzinnym mieście, dlatego postanowiliśmy przedstawić nasz pomysł prezydentowi miasta. Pozostałe zdjęcia nakręcimy między innymi w Katowicach, Krynicy, Wiedniu i Stanach Zjednoczonych – mówi producent.

Machina filmowa już powoli ruszyła

– Teraz jesteśmy w trakcie zbierania funduszy, przekonywania do naszego pomysłu, szukania koproducenta strategicznego i promowania naszego projektu – podsumował Tomasz Katan.

W filmie mają znaleźć się prawdziwe perełki z życia tenora, takie jak negocjacje z Universal Pictures w Stanach Zjednoczonych, największą agencją muzyczną w Wiedniu, rozmowy z Goringiem czy z komunistycznymi władzami PRL w Waszyngtonie, a nawet nieudane próby namówienia śpiewaka na zmianę za pieniądze nazwiska na niemieckie. Będzie też oczywiście wątek piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec. Wszak sam Kiepura występował jako piłkarz w barwach Victorii Sosnowiec, będącej jedną z protoplastek dzisiejszego klubu, a już w Stanach Zjednoczonych spotkał się z piłkarzami Zagłębia podczas jednego z meczów.

Film ma być gotowy w 2024 r. i trafić na ekrany kin na całym świecie. Serial ma być nie tylko pokazywany w polskiej telewizji, ale przede wszystkim na zagranicznych platformach streamingowych.