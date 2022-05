Od środy ruszają najważniejsze prace na Naftowej

Zaraz po Majówce na ulicę Naftową wejdą ekipy budowlane, które są odpowiedzialne za remont części tej ulicy. To wiąże się z utrudnieniami.

Tuż po porannym szczycie, w środę 4 mają, ruszą prace drogowe na ulicy Naftowej!

W pierwszej fazie roboty obejmą fragment od skrzyżowania z ulicą Akacjową (okolice przystanku autobusowego) do przejścia dla pieszych na wysokości piekarni. To oznacza, że ulica na tym fragmencie będzie zamknięta. Ze względu na zakres prac, mieszkańcom Akacjowej zalecamy wjazd na osiedle od strony Ostrogórskiej.

Ekipy remontowe zajmą się w pierwszej kolejności zerwaniem i wymianą nawierzchni, wymienione zostaną studnie oraz podbudowa, a także poprawione zostanie oświetlenie tej ulicy. W dalszej kolejności prace przesuną się w kierunku przejazdów kolejowych, a to będzie wiązało się z większymi utrudnieniami. W ostatnim etapie, prace rozpoczną się między dwoma przejazdami kolejowymi – tutaj konieczne będzie wyrównanie terenu.

– Początkowo chcieliśmy, aby w pierwszej kolejności wykonano ostatnią warstwę ulicy Ostrogórskiej, jednak w tym miejscu wykonawca musi dokonać kilku zmian i przeprowadzić prace, więc nie chcieliśmy wstrzymywać firmy, która jest odpowiedzialna za ulicę Naftową – tłumaczy Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Już w tej chwili wykonawca przebudowy Naftowej uporał się z chodnikami (aż do kładki), wjazdami i poboczami. Nowa jest także zatoka przystankowa w rejonie ulicy Akacjowej. Najważniejsze prace powinny się zakończyć na przełomie czerwca i lipca. Koszt prac to ponad 1,7 mln zł.

Osobną kwestią jest część ulicy przy wjeździe na plac budowy nowego osiedla. Za przebudowę tego fragmentu, na którym powstanie bezpieczne skrzyżowanie, odpowiedzialny jest wykonawca wspomnianego osiedla.

W związku z pracami, zmianie ulegają kursy autobusów linii 55 i 26

Linia 26 będzie kursowała od Dęblińskie ulicami: Mierosławskiego, Kościelną i Jagiellońską do włączenia się na stałą trasę rozkładową na ulicy Ostrogórskiej. Do obsługi włączone zostaną przystanki znajdujące się na trasie objazdowej: „Sosnowiec Jagiellońska Kościół” i „Sosnowiec Jagiellońska”.

Linia nr 55 będzie kursowała od Dęblińskiej ulicami: Mierosławskiego, Kościelną, Jagiellońską i Naftową do przystanku „Sosnowiec Osiedle Naftowa Pętla”. Trasa powrotna do ulicy Teatralnej będzie przebiegała analogicznie. Do obsługi włączone zostaną przystanki znajdujące się na trasie objazdowej „Jagiellońska Kościół”, „Jagiellońska” i „Radocha Naftowa”.

Na ulicy Mierosławskiego, w rejonie kładki dla pieszych, uruchomiony zostanie tymczasowy przystanek „Sosnowiec Mierosławskiego” przez obie linie.