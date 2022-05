Bon turystyczny na majówkę i nie tylko

Ważność bonów turystycznych kończy się 30 września. Tymczasem prawie milion jeszcze nie zostało aktywowanych. W województwie śląskim liczba nieaktywnych bonów sięga 90 tys. Długi weekend majowy, ale też kolejne terminy, to dobra okazja, by za pobyt z dzieckiem w hotelu czy imprezę turystyczną zapłacić bonem. Rodzice z naszego regionu dotychczas zrealizowali płatności bonem na kwotę 268 mln zł.

W województwie śląskim uprawnionych do bonu jest ponad 486 tys. dzieci

Mieszkańcy województwa aktywowali ponad 397 tys. bonów, czyli blisko 82 proc. Aktywne bony to takie, które rodzic bądź opiekun pobrał, czyli aktywował, na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Aktywowanie bonu nie jest równoznaczne od razu z opłaceniem za usługę hotelową czy imprezę turystyczną. Bonami można płacić wielokrotnie, do wysokości przyznanego bonu, nie są one wymieniane na gotówkę.

Czas do końca września

- Rodzice, którzy nie wykorzystali do tej pory bonu turystycznego, mogą to zrobić w długi majowy weekend, ale także później. Czas na realizację bonu mają do końca września – przypomina Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Kwota zrealizowanych płatności przez mieszkańców województwa przekroczyła 268 mln zł. Liczba całkowicie wykorzystanych bonów to ponad 252 tys., wciąż nieaktywnych jest blisko 90 tys. bonów.

Płatności bonami turystycznymi przyjmuje blisko 28 tys. przedsiębiorców i organizacji pożytku publicznego, świadczących usługi hotelarskie lub oferujących imprezy turystyczne w Polsce. Lista podmiotów turystycznych, u których można zapłacić bonem, jest na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej - www.pot.gov.pl.

Dla kogo świadczenie

Bon turystyczny został wprowadzony w 2020 roku. Pierwotnie płatności bonem mogły być realizowane do końca marca 2022 roku, jednak zgodnie z nowelizacją przepisów wydłużono jego ważność o pół roku, tym samym bonem turystycznym będzie można płacić do końca września. Bon turystyczny to 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością 1000 zł. Przysługuje rodzicom, którzy mieli prawo do świadczenia wychowawczego 500+ w momencie wejścia w życie przepisów o bonie, a także jeśli nabyli do niego prawo między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r.

Jak aktywować bon?

Realizacja tego świadczenia odbywa się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Od 1 sierpnia 2020 r. rodzic dziecka do 18. roku życia może aktywować bon. Wystarczy, że po wejściu na PUE ZUS uzupełni swoje dane kontaktowe, a następnie aktywuje bon. Po aktywacji rodzic otrzymuje specjalny kod, który należy pokazać podmiotowi turystycznemu podczas dokonywania płatności bonem. Każda płatność będzie potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysłanym w SMS-ie.

Profil na PUE ZUS można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego i bankowości elektronicznej. Wszelkie informacje w tej sprawie są na stronie internetowej ZUS. Jest tam także dostępny film pokazujący, jak założyć profil na PUE. Pomocą służą również pracownicy Zakładu. W tym celu działa specjalna infolinia ZUS (22-11-22-111).