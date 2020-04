Potwierdź wolę przyjęcia dziecka do przedszkola

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkoli Miejskich w Sosnowcu mają obowiązek potwierdzenia woli faktycznego przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej, do której w procesie rekrutacyjnym dziecko zostało zakwalifikowane. Z uwagi na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, potwierdzanie woli przyjęcia odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu NABO.

W celu potwierdzenia woli, należy zalogować się do systemu rekrutacyjnego - kliknij TUTAJ i wybrać opcję potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu oraz możliwości elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola, proszeni są o kontakt telefoniczny z placówką, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola należy dokonać w terminie od dnia 20.04.2020 r. od godz. 8.00 do dnia 24.04.2020 r. do godz. 17.00, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 131 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 12.03.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, do klas I publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, w tym oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz klas VII dwujęzycznych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym.

Brak złożenia powyższego potwierdzenia drogą elektroniczną lub brak kontaktu telefonicznego z przedszkolem w celu potwierdzenia woli w wyznaczonym terminie, będzie skutkowało nieprzyjęciem dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane.

Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 29.04.2020 r. o godz. 14.00.