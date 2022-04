Poszukiwany sprawca próby gwałtu! Rozpoznajesz go?

Sosnowieccy policjanci z Wydziału Kryminalnego prowadzą postępowanie w sprawie usiłowania zgwałcenia, do którego doszło w dniu 15.01.2022 roku w Sosnowcu, w dzielnicy Pogoń. Sprawca przemocą usiłował doprowadzić do gwałtu, co mu się jednak nie udało, ponieważ spłoszył go pies zaatakowanej kobiety.

Publikujemy portret pamięciowy wraz z prośbą o pomoc w ustaleniu jego danych

Do zdarzenia doszło w dniu 15.01.2022 roku w dzielnicy Pogoń w Sosnowcu. Sprawca usiłował zgwałcić pokrzywdzoną, jednak nie osiągnął swojego celu z uwagi na gwałtowną reakcję psa pokrzywdzonej, w wyniku której się spłoszył i uciekł. W toku postępowania stworzono portret pamięciowy sprawcy, który publikujemy wraz z prośbą o pomoc w ustaleniu personaliów napastnika.

Osoby, które posiadają w tej sprawie jakiekolwiek informacje, proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu pod numerem telefonu 47 8521280 lub z Oficerem Dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu pod numerem 47 8521200 lub 47 8521255.