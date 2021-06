Posegregowani z EKO-PUNKT i REMONDIS

Ta tematyka co rusz pojawia się w przestrzeni publicznej, ale jeszcze nikt nie podszedł do niej w tak nowoczesny oraz interaktywny sposób. „PosegREgowani” to edukacyjny projekt EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań i REMONDIS, który przenosi uczestników w świat recyclingu i ochrony środowiska, fachowych pytań i nieoczywistych ciekawostek, ale przede wszystkim zabawy i nauki. Mają one pokazać uczestnikom dobre nawyki dotyczące odpadów, które zastosują później w codziennym życiu. Zapraszamy do udziału sosnowieckie szkoły.

Torebki po herbacie do pojemnika na odpady zmieszane czy bio? Dlaczego zielone szkło ma właśnie taki kolor? Co dzieje się ze śmieciami kiedy zostaną już wyrzucone do kosza? Nasza świadomość ekologiczna rośnie z dnia na dzień, a wraz z nią pojawiają się coraz bardziej skomplikowane pytania dotyczące cyklu życia odpadów. Teraz ta ciekawość zostanie zaspokojona dzięki projektowi „PosegREgowani”, który łączy ekspercką wiedzę z luźnym podejściem do jej prezentacji.

– Staraliśmy się przygotować projekt, który posłuży zarówno nauczycielom, którzy chcieliby przeprowadzić lekcję ekologii w swojej klasie, jak i osobom, które wiedzą więcej o segregacji odpadów i recyclingu, a chcieliby tę wiedzę pogłębić w przystępny sposób – mówi Tomasz Ciężki, specjalista ds. ochrony środowiska EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań SA, który jest przewodnikiem po projekcie.

Prawidłowa segregacja odpadów idzie w parze z edukacją, szczególnie w czasie ciągle zmieniających się przepisów, za którymi wielu osobom trudno nadążyć. Wydaje się, że podstawowe zasady znają wszyscy, ale kiedy przyjdzie do stosowania ich w życiu codziennym, pojawiają się dylematy. A wraz z nimi mieszanie odpadów.

­– Ten projekt ma wielki walor edukacyjny, w dodatku podany jest w nowoczesnej i bardzo przystępnej formie. Niezależnie od tego, w jakim wieku jest jego odbiorca. Poza normalną działalnością spółki, kładziemy także mocny akcent na ten aspekt w naszym podejściu do recyclingu. To nasz obowiązek, żeby trafiać z takim przekazem do jak najszerszej grupy odbiorców. W tym przypadku możemy nawet odnieść się do znanego powiedzenia, według którego "PosegREgowani" ucząc bawią i bawiąc uczą – podkreśla Anna Szymańska, członek zarządu EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań SA.

EKO-PUNKT, który w Grupie REMONDIS odpowiada za surowce wtórne jest wiodącą organizacją odzysku opakowań w Polsce. Innowacyjne podejście do recyclingu bazujące na najnowocześniejszych technologiach to jeden z filarów filozofii Grupy REMONDIS.

– Jeszcze kilka lat temu segregacja i przetwarzanie odpadów były nowinkami. Dziś stały się koniecznością, która nie tylko pomaga nam w codziennym życiu, ale także uczy odpowiedzialnego podejścia do gospodarowania zasobami, oszczędności, czy wreszcie dbałości o środowisko dla przyszłych pokoleń. Każdego dnia dokładamy do tych zachowań swoją cegiełkę. Ten projekt ma być kolejną z nich. W końcu chodzi o to, żeby żyło nam się lepiej, bezpieczniej i zdrowiej - mówi Leszek Pieszczek, członek zarządu REMONDIS Sp. z o.o.

REMONDIS to międzynarodowa firma rodzinna wywodząca się z Niemiec, zajmująca się gospodarką komunalną i wodną. Jest jednym ze światowych liderów w dziedzinie przetwarzania i recyclingu odpadów oraz innowacyjnego podejścia do dbałości o środowisko naturalne. Mocny akcent kładzie także na działania edukacyjne z dziedziny ekologii. Ma swoje zakłady w ponad 30 krajach świata na czterech kontynentach. Polska jest drugim z najważniejszych rynków, na których operuje. W naszym kraju obsługuje mieszkańców i klientów komercyjnych w ponad 50 lokalizacjach. W przyszłym roku będzie obchodzić jubileusz trzydziestolecia działalności nad Wisłą.