Akcja "Kreda wstydu" w SP nr.3

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Sosnowcu, pod opieką pani Karoliny Szczepkowskiej, jako pierwsi w naszym mieście przyłączyli się do akcji "Kreda wstydu".

Proekologiczna inicjatywa, zapoczątkowana przez mieszkających w Poznaniu Amerykanina Patricka Perrigue oraz Hiszpana Miquela Garau Ginard, polega na znajdowaniu niedopałków na ulicach i obrysowywaniu ich kredowym okręgiem. Zaznaczone za pomocą kolorowej kredy niedopałki są znacznie bardziej widoczne. Ma to dawać do myślenia osobom, które zaśmiecają chodniki oraz zwiększyć ich świadomość na temat zanieczyszczenia środowiska niedopałkami papierosów.

Uczniowie biorący udział w wydarzeniu mają nadzieję, że do akcji przyłączy się jak najwięcej osób, co przyczyni się do zwiększenia świadomości ekologicznej palaczy.